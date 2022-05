PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è l’ultimo Final Fantasy

Come ogni mercoledì, anche oggi PlayStation Store ha appena deciso di svelare la nuova offerta della settimana, la consueta promozione che consente di risparmiare cifre importanti su un titolo selezionato dal negozio digitale di casa Sony.

Questa volta gli utenti potranno acquistare in sconto l’ultimo spin-off di una delle saghe più amate di tutti i tempi: stiamo parlando di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, l’action RPG ideato da Team Ninja (potete acquistarlo in offerta anche su Amazon in edizione fisica).

La nuova promozione settimanale sostituirà dunque l’offerta dedicata a Tiny Tina’s Wonderlands, che come di consueto resterà ancora disponibile in sconto soltanto per poche ore.

La nuova grande avventura di Final Fantasy è stata rilasciata ufficialmente esattamente due mesi fa, il 18 marzo 2022, ma oggi potrà già essere vostra con uno sconto del 25%.

L’offerta settimanale di PlayStation Store è valida sia per l’edizione standard che per la versione Digital Deluxe di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, permettendo così agli utenti di selezionare la versione ideale per le proprie esigenze.

Significa che potrete acquistare l’action RPG di Team Ninja a 52,49 euro per la versione standard, che include entrambe le versioni per PS4 e PS5, oppure spendere 74,99 euro per avere accesso a tutti i contenuti disponibili, al posto della cifra consigliata di 99,99€.

Vi ricordiamo che la Digital Deluxe Edition include, oltre naturalmente all’edizione standard del gioco, anche il Season Pass con tre missioni aggiuntive, l’artbook digitale e una minicolonna sonora digitale con le migliori tracce scelte dagli sviluppatori.

Potete consultare voi stessi l’offerta settimanale di PlayStation Store nel dettaglio cliccando sui seguenti link o, in alternativa, accedendo alla pagina ufficiale direttamente dalla vostra console.

La promozione dedicata a Stranger of Paradise resterà valida fino a giovedì 26 maggio alle ore 00.59: a partire dal prossimo mercoledì 25 maggio dovrebbe invece essere svelata la nuova offerta della settimana.

Ricordiamo inoltre che fino alla prossima settimana potrete ancora approfittare della promozione dedicata ai titoli più rigiocabili con sconti fino all’80%, intitolata appositamente «divertimento continuo».

Se siete alla ricerca delle migliori offerte, abbiamo anche segnalato per voi i giochi imperdibili che dovreste acquistare a meno di 10 euro su PlayStation Store.