PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è un celebre open world

Anche questo mercoledì è arrivato puntuale come sempre l’appuntamento con la nuova offerta della settimana di PlayStation Store, l’attesissima promozione che permette di risparmiare su un grande prodotto selezionato da Sony.

Questa volta il nuovo protagonista dell’offerta settimanale di PlayStation Store è Far Cry 6, l’ultimo grande capitolo della celebre saga open world realizzata da Ubisoft.

Il titolo è stato selezionato come parte di una collaborazione con lo stesso publisher, che consentirà di giocarci addirittura gratis per tutto il weekend senza costi aggiuntivi.

La nuova offerta della settimana sostituirà dunque la promozione dedicata allo sparatutto cooperativo Aliens Fireteam Elite, ambientato nell’iconico universo sci-fi e che rimarrà scontato solo per poche ore.

Nel sesto capitolo della saga interpreterete un combattente impegnato a liberare Yara dalla tirannia del dittatore Antón Castillo, interpretato dall’attore Giancarlo Esposito, in un open world altamente esplosivo e ricco di azione.

L’offerta settimanale dedicata a Far Cry 6 vi permetterà di acquistare sia l’edizione Standard che la Gold Edition, che include il Season Pass con protagonisti i villain più amati della serie, con lo sconto del 50%.

I bundle includono sia la versione PS4 che l’upgrade PS5 senza costi aggiuntivi: significa che potrete acquistare entrambe le versioni rispettivamente a 34.99€ e 49.99€.

In alternativa, se siete già in possesso del gioco base e siete unicamente interessati ad acquistare il Season Pass, i contenuti aggiuntivi potranno essere vostri a soli 25,99€, grazie allo sconto del 35%.

Potrete approfittare subito di queste grandi occasioni dirigendovi ai seguenti link, o accedendo alle rispettive pagine direttamente dalla vostra console: non sarà necessario essere in possesso di alcun abbonamento per accedere ai nuovi sconti settimanali.

Vi ricordiamo che le offerte dedicate a Far Cry 6 termineranno giovedì 31 marzo alle ore 00.59: a partire da mercoledì 30 marzo, PlayStation Store dovrebbe invece proporre un nuovo sconto selezionato.

Se siete alla ricerca di ulteriori sconti imperdibili, segnaliamo che avete ancora una settimana di tempo per accedere alle tantissime offerte di marzo su PlayStation Store.

Tra i molteplici franchise in offerta troverete anche i capitoli più amati di Resident Evil, disponibili a prezzi imperdibili sullo store di casa Sony.