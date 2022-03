Resident Evil, i big della saga in offerta speciale su PlayStation Store

I fan attendono a braccia aperte l’annuncio di un nuovo capitolo della saga di Resident Evil, nonostante Capcom non abbia al momento reso noto alcunché.

Dopo Resident Evil Village la serie di survival horror non ha ancora trovato un degno successore, nonostante si tratti quasi certamente solo di aspettare un po’ di mesi.

Nelle scorse settimane è infatti emersa l’indiscrezione che Capcom abbia in mente ben tre rifacimenti di altrettanti classici del franchise, tra cui Code Veronica.

Nell’attesa di saperne di più e mentre i fan si dilettano con creazioni in 2D ispirate alla saga davvero sorprendenti, la Casa di Mega Man ha deciso di mettere in offerta speciale alcuni storici episodi della serie.

Come riportato sulla pagina social ufficiale del franchise di RE, tre episodi della saga horror sono ora disponibili a prezzo scontato su PlayStation Store.

Il primo è Resident Evil Village, offerto a soli 39,99 euro, ossia con un taglio di prezzo del 50% sul costo base.

A seguire anche Resident Evil 7, proposto al prezzo davvero molto basso di appena 9,99 euro (anche in questo caso, quindi, con uno sconto del 50%).

Per concludere, Capcom ha deciso di proporre il bellissimo remake di Resident Evil 2 a soli 15,99 euro, ossia con un taglio di costo del 60%.

L’offerta sui tre giochi terminerà il prossimo 31 marzo alle ore 00.59, quindi il nostro consiglio è di approfittarne finché siete in tempo.

Parlando sempre della saga Capcom, avete visto che qualcuno si è dilettato a trasformare Code Veronica in un bellissimo demake a 32-bit?

Ma non solo: in attesa del vero Resident Evil 4 Remake, alcuni fan hanno realizzato una bellissima remastered completamente gratis del gioco.

Infine, se amate la saga di Biohazard anche in live action, recuperate la recensione del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, da poco in Home Video.