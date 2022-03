PlayStation Store, da ora la promozione Mega Marzo con tanti sconti

I possessori di console PS4 e PS5 sono sempre affamati di offerte speciali, molte delle quali disponibili sul catalogo di PlayStation Store per tutti gli iscritti al servizio.

In questi mesi i possessori di DualSense e DualShock hanno infatti avuto modo di mettere le mani sopra un buon numero di titoli a prezzi ribassati.

Basti pensare ad esempio che è da oggi disponibile la nuova offerta settimanale di PlayStation Store, come ogni mercoledì.

Ora, come riportato su PlayStation Blog ufficiale, stanno per prendere il via nuovi sconti davvero molto interessanti, su una valanga di titoli.

Sony ha infatti annunciato l’arrivo dei mega sconti su PlayStation Store da oggi, 16 marzo, con la promozione Mega Marzo.

Per un tempo limitato, potremo infatti risparmiare su tantissimi giochi inclusi nel catalogo PS4 e PS5, oltre a tanti contenuti aggiuntivi.

La promozione include titoli come Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5, FIFA 22 su PS4 e Back 4 Blood: Deluxe Edition PS4 & PS5.

La lista completa dei titoli riportata la trovate nella pagina dedicata su PS Store, all’interno della quale potete scegliere lo sconto che fa per voi e approfittarne.

La promozione Mega Marzo sarà disponibile su PlayStation Store dalla mezzanotte di mercoledì 16 marzo (ora locale) alle 23:59 di mercoledì 30 marzo (ora locale).

Ricordiamo in ogni caso che oggi termineranno anche le ottime offerte su oltre 1500 giochi indie, che includono tante chicche nascoste tutte da scoprire (o riscoprire).

Ma non solo: da poco PlayStation ha anche svelato quali sono stati i giochi più scaricati a febbraio, tanto che il vincitore di questa classifica non vi sorprenderà.

Infine, Sony sta facendo di tutto per fermare il bagarinaggio nei confronti di PS5: l’ultima idea è creare un canale di vendita per youtuber.