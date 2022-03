PlayStation Store svela la nuova offerta della settimana: è un famoso sparatutto sci-fi

Da questo momento è già disponibile la nuova offerta settimanale di PlayStation Store: come ogni mercoledì, il negozio digitale delle console di casa Sony propone prodotti selezionati a prezzi imbattibili.

Questa volta PlayStation Store ha deciso di selezionare uno sparatutto cooperativo dedicato a uno dei franchise sci-fi più apprezzati e famosi al mondo: stiamo parlando di Aliens Fireteam Elite, ambientato subito dopo la trilogia di Alien.

Anche in questo caso lo store ha dunque deciso di proporre un prodotto ideale per il gioco in co-op, dopo aver già proposto Back 4 Blood come precedente offerta settimanale che resterà disponibile ancora per pochissime ore.

Grazie a questa offerta potrete acquistare l’ultimo sparatutto sviluppato da Cold Iron Studio a soli 19,99€, grazie allo sconto del 50% che include in un’unica soluzione le versioni PS4 e PS5.

In questa nuova avventura ambientata 23 anni dopo il terzo capitolo di Alien, dovrete assicurarvi che voi e la vostra squadra di marine riusciate a sopravvivere dando la caccia agli spietati xenomorfi, cercando di contenere la loro imminente minaccia.

I giocatori di Aliens Fireteam Elite avranno la possibilità di personalizzare i marine e le squadre selezionando tra diversi classi e set di equipaggiamenti, collaborando poi con i propri amici per assicurarsi di essere pronti a tutte le sfide che la campagna è pronta a offrire.

Se volete fare vostra questo grande sparatutto cooperativo, non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale di PlayStation Store cliccando qui o accedendovi direttamente dalla vostra console, per poi procedere con l’acquisto: non sarà necessario alcun tipo di abbonamento per accedere alla promozione.

Nel caso siate interessati alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store, vi suggeriamo però di fare in fretta: lo sconto resterà disponibile fino a giovedì 24 marzo alle ore 00.59, mentre da mercoledì 23 marzo dovrebbe essere svelato un nuovo grande sconto selezionato.

Cogliamo l’occasione per ricordare che il prossimo mercoledì termineranno anche le imperdibili offerte su oltre 1500 giochi indie, che includono perle nascoste tutte da scoprire.

PlayStation ha anche svelato quali sono stati i giochi più scaricati a febbraio: il vincitore di questa speciale classifica, probabilmente, non si rivelerà affatto sorprendente per voi.