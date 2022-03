Ubisoft vi offre un gioco gratis per il weekend: è un open world esplosivo

Nei weekend dei videogiocatori ci sono spesso occasioni per giocare in libertà, e anche Ubisoft si unisce all’ondata di publisher che mettono a disposizione giochi gratis.

Mentre Assassin’s Creed Valhalla, invece, ha di recente accolto il suo DLC più imponente, tanto da dedicargli anche un’edizione speciale.

Ubisoft ha di recente dichiarato di aver creato una tecnologia che, nel futuro, gli consentirà di creare i videogiochi del futuro, “avanti di 10 anni”.

Che non saranno, probabilmente, nella presentazione che il publisher sta preparando ormai da tempo, con addirittura 20 giochi da mostrare agli utenti.

Ubisoft ha annunciato il gioco che potrete giocare gratis per il weekend e, curiosamente, c’entra anche Stranger Things, la fortunatissima serie Netflix.

Si tratta di Far Cry 6 che, contestualmente, ospiterà anche un crossover con lo show televisivo d’avventura a tema anni ’80.

Come annunciato nel sito ufficiale, Ubisoft ospiterà un classico free weekend dove, molto semplicemente sarà possibile giocare gratis.

Sarà possibile giocare gratis a Far Cry 6 dal 24 al 27 marzo su tutte le console e PC, tramite Epic Games Store ed Ubisoft Store, con tutti i contenuti a disposizione.

Contestualmente sarà disponibile giocare anche una missione crossover chiamata The Vanishing. Ispirata a Stranger Things, vi permetterà di scoprire nuovi personaggi e storia in una missione basata sull’horror e sullo stealth.

Per giocare e non perdere nessun momento utile potete iniziare con il pre-download a partire da adesso, così sarete pronti a godervi Far Cry 6 nel weekend.

Anche su Google Stadia, dove il titolo sarà giocabile gratis con le stesse modalità delle altre piattaforme.

Il gioco si è anche aggiornato in maniera importante negli ultimi tempi, con i DLC che riportano in Far Cry 6 tutti i villain più amati della serie.

A proposito di Netflix, anche il gigante dello streaming ha fatto un annuncio: ci sono due giochi gratis disponibili da subito.