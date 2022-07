PlayStation Store, nuovo bonus gratis disponibile a sorpresa (ed è un’esclusiva)

PlayStation Store ha appena deciso di fare un gradito regalo a tutti i suoi utenti: da questo momento è infatti possibile riscattare gratis a sorpresa un DLC per una delle prime esclusive lanciate su PS4.

Si tratta infatti di un’espansione dedicata a inFamous Second Son (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), lo spin-off dell’apprezzata saga ideata da Sucker Punch.

Sebbene non sia attualmente previsto alcun nuovo capitolo della saga, come ha purtroppo chiarito di recente lo stesso team di sviluppo, da questo momento sarà possibile riscattare senza alcun costo aggiuntivo il DLC Cole’s Legacy.

Come ricordato da Destructoid, si trattava infatti di un bonus rilasciato in esclusiva come contenuto per un’edizione limitata, che da poche ore è stato reso ufficialmente disponibile gratis per tutti.

Si tratta di un’espansione particolarmente importante per chi ha già giocato i primi due capitoli della serie, in quanto servirà a scoprire cos’è successo durante l’arco temporale che separa inFamous 2 da Second Son.

Dopo aver completato questa espansione, i giocatori saranno inoltre ricompensati con la giacca di Cole MacGrath indossabile in-game, per onorare lo storico protagonista del franchise.

Ricordiamo che sarà naturalmente necessario avere in possesso una copia base di inFamous Second Son per poter accedere al nuovo contenuto gratis di PlayStation Store: se siete abbonati a PS Plus Extra o Premium, potrete scaricarlo comodamente senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo esservi assicurati di essere in possesso di una copia del gioco, potete procedere a scaricare il «nuovo» DLC gratuito al seguente indirizzo: ricordiamo che non sarà necessario essere iscritti ad alcun abbonamento per accedere all’espansione, ma solo di essere in possesso di una copia standard dell’avventura.

Ricordiamo che inFamous è stato un franchise estremamente importante per Sucker Punch e PlayStation, soprattutto perché ha permesso di realizzare il bellissimo Ghost of Tsushima. L’augurio dei fan è che la saga possa tornare presto in azione, ma questo DLC gratis rappresenta comunque una gradita sorpresa in attesa di ulteriori novità.

Se siete invece alla ricerca di nuovi giochi da acquistare, cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono partiti ufficialmente i Saldi Estivi di PlayStation Store, con i migliori giochi PS4 e PS5 in offerta.