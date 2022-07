PlayStation Store svela i Saldi Estivi: sconti sui migliori giochi PS5 e PS4

PlayStation Store ha appena dato ufficialmente il via ai nuovi Saldi Estivi, che permettono ai fan della console di casa Sony di acquistare in sconto i migliori giochi disponibili su PS5 e PS4.

Le nuove offerte estive sono dunque imperdibili per i più grandi fan dei giochi su console: da questo momento potrete infatti acquistare nuovi grandi giochi per farvi compagnia durante la stagione più calda.

Tra i grandi protagonisti dell’iniziativa c’è per esempio LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (se preferite l’edizione fisica, potete acquistarla in offerta su Amazon), l’ultimo amato e divertentissimo adattamento a mattoncini della saga di Guerre Stellari.

Ma questo è solo uno dei tanti big disponibili sul negozio digitale di casa PlayStation, nella nuova promozione che si prepara a sostituire ufficialmente le offerte di luglio.

PlayStation Blog ha infatti stilato la lista completa con tutti i giochi che troverete in sconto con i saldi estivi, che includono anche le rispettive edizioni speciali e DLC dei diversi titoli PS5 e PS4.

Tra i tanti titoli in offerta vi segnaliamo, per esempio, grandi produzioni di terze parti come Battlefield 2042, Devil May Cry 5, Far Cry 6 e It Takes Two: ci sarà dunque solo l’imbarazzo della scelta sui prossimi giochi che potrete aggiungere nel vostro catalogo.

Non mancheranno però anche le esclusive, anche per PS5: tra i tanti giochi in sconto con i Saldi Estivi di PlayStation Store troverete infatti anche perle come Ratchet & Clank Rift Apart, Uncharted La Raccolta dei Ladri, Ghostwire Tokyo e Sifu.

Se volete consultare nel dettaglio tutte le offerte e i relativi sconti, vi invitiamo a consultare la seguente pagina ufficiale: sebbene non siano ancora state pubblicizzate sulla home page di casa Sony, nel momento in cui scriviamo questo articolo, le offerte sono infatti già disponibili da questo momento fino al 4 agosto.

Nelle prossime ore dovrebbe inoltre essere svelata ufficialmente una nuova offerta settimanale: avete ancora pochi istanti di tempo per risparmiare sui pacchetti del battle royale più famoso e su un celebre big sportivo di PlayStation Studios.