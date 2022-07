inFamous e Sly Cooper torneranno prima o poi? Sucker Punch fa chiarezza

Nella storia di PlayStation ci sono stati altri franchise, prima di Ghost of Tsushima, che Sucker Punch ha fatto conoscere alla fanbase: inFamous e Sly Cooper.

Mentre l’open world nipponico, che trovate anche su PlayStation 5 tramite Amazon, ha conquistato il cuore di tanti videogiochi, altrettanti chiedono il ritorno dei vecchi franchise.

Tra l’altro proprio inFamous ha reso possibile la bellezza di Ghost of Tsushima, come ha dichiarato la stessa Sucker Punch tempo fa.

E, mentre sappiamo già che lo studio di sviluppo non supporterà più il suo ultimo progetto, in molto si chiedono quale sarà il futuro di Sucker Punch e se, per caso, implicherà anche i due giochi citati.

Ci pensa proprio lo studio di sviluppo, in una nota recente pubblicata sul sito ufficiale, a dare una direzione chiara di quello che sarà il futuro dello studio.

Sucker Punch sta per festeggiare i 25 anni dalla fondazione dello studio, e proprio per questo motivo inizia a fare il punto sulla storia e su quello che verrà.

«Siamo orgogliosi di guardare indietro all’eredità di personaggi e storie che abbiamo creato», esordisce Sucker Punch nel comunicato.

Per poi confermare che i progetti futuri saranno così importanti da dover catalizzare l’attenzione completa del team.

Questo significa, l’avrete intuito, che non ci sarà spazio per molto altro:

«Mentre i nostri giochi continuano a crescere in scala e complessità, richiedono la piena attenzione del nostro studio. Con il nostro focus sul nostro progetto attuale, non abbiamo in programma di rivisitare inFamous o Sly Cooper in questo momento, e nessun altro studio sta attualmente lavorando a progetti relativi a quei franchise.»

Nonostante i personaggi siano “molto cari e vicini ai nostri cuori”, per citare Sucker Punch, questi due franchise sono destinati a rimanere fermi per un tempo indefinito.

Si mette fine, quindi, a tutta una serie di rumor che anche noi abbiamo documentato nel tempo, perché inFamous e Sly Cooper sono giochi del passato, almeno per ora.

Per quanto riguarda inFamous in particolare, Sucker Punch aveva rivelato in passato alcuni concept per un eventuale sequel, tra cui il parkour in motocicletta.