PlayStation Store, nuovi Sconti di Primavera da ora

La primavera tocca anche il PlayStation Store, visto che da ora è disponibile una nuova informata di giochi proposti a prezzo scontato grazie agli Sconti di Primavera.

I possessori di PS4 e PS5 avranno da oggi la possibilità di mettere mano a tanti giochi a un costo davvero basso, come anche The Last of Us Part II (proposto a prezzo scontato e in versione fisica anche su Amazon).

Se nelle scorse ore vi avevamo segnalato una nuova carrellata di titoli proposti a prezzo scontato in alcune grandi catene di vendita al dettaglio, è ora il turno di altri giochi scaricabili.

Come riportato anche da PSU, i membri di PS Plus e non solo possono infatti mettere mano a centinaia di titoli scontati fino al 27 aprile.

Tra i tantissimi giochi in offerta spiccano Assassin’s Creed Valhalla L’Alba del Ragnarok proposto 29,99 euro, così come il bundle che include la serie Metro a soli 14,99 euro.

Non mancano altre chicche come Far Cry 6 reso disponibile a soli 34,99 euro, il recente WWE 2K22 già proposto in sconto a 52,49 euro e moltissimi altri ancora.

Se volete dare un’occhiata alla valanga di giochi offerti a prezzo ribassato, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo che gli abbonati a PlayStation Plus avranno diritto a un ulteriore sconto sul prezzo base dei titoli proposti per gli Sconti di Primavera (che poco non è).

Restando in tema, avete letto che Sony ha annunciato di aver rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS5, portando così la console alla versione 2.01-05.02?

Ma non solo: sempre in queste ore è stata segnalato un problema inaspettato con la precedente patch e i TV di ultima generazione.

Infine, sempre lato PlayStation, sembra infatti che a breve possa arrivare la possibilità di scaricare aggiornamenti per DualSense anche tramite il PC, venendo così incontro a chi non possiede PlayStation 5.