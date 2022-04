PS5, nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa: ecco che cosa cambia

Sony ha appena annunciato di aver rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento firmware per PS5, portando così la console next-gen alla versione 2.01-05.02.

Da questo momento tutti i possessori del controller DualSense (che potete acquistare in offerta su Amazon nella colorazione Midnight Black) potranno dunque scaricare una nuova importante patch di sistema.

Proprio in queste ore era stata segnalato un problema inaspettato con la precedente patch e i televisori di ultima generazione, ma il nuovo aggiornamento, per il momento, sembrerebbe purtroppo non averne tenuto attualmente conto.

Il changelog pubblicato da Sony sembra infatti non lasciare alcuno spazio a possibili dubbi degli utenti, per il momento pubblicato solo tramite la stessa console next-gen (via DualShockers).

Sembra infatti che l’aggiornamento 2.01-05.02 sia una semplice patch di manutenzione di routine, dato che viene semplicemente segnalato di aver «migliorato le prestazioni del sistema», una dicitura a cui gli utenti si sono spesso abituati in occasione delle ultime patch.

Sfortunatamente non è stato reso noto cosa sia stato effettivamente migliorato con l’ultimo aggiornamento, ma è plausibile pensare che siano stati sistemati alcuni bug rari per migliorare l’effettiva stabilità della console next-gen.

Al momento non sono infatti stati pubblicate ulteriori note e dettagli sulle effettiva novità della patch, ma se dovessero emergere ulteriori miglioramenti nascosti vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di dirigervi il prima possibile sulle impostazioni della vostra console PlayStation 5 ed effettuare l’aggiornamento all’ultima versione, già disponibile per il download.

Presto potrebbero arrivare anche novità molto importanti per il controller next-gen di casa Sony: sembra infatti che possa arrivare la possibilità di scaricare aggiornamenti per DualSense anche tramite il PC, venendo così incontro a chi non possiede PS5.

Una soluzione che potrebbe rivelarsi molto interessante per chi non è riuscito ad acquistare la nuova piattaforma, anche a causa dei bagarini: Sony ha pensato anche a una strategia per scoraggiarli, ma resta da valutare la sua effettiva efficacia.