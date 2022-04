PlayStation, al via i nuovi Sconti di Primavera (ci sono big)

La primavera è arrivata e con le i i nuovi sconti per alcuni giochi PlayStation: fino al 24 aprile prossimo potrete infatti acquistare titoli PS5, PS4 e PlayStation HITS a prezzo scontato grazie agli Sconti di Primavera.

I fan avranno infatti la possibilità di risparmiare un bel po’ di euro sia sulle produzioni di terze parti, oltre che su grandiosa esclusive disponibili su PS5, come Ratchet & Clank Rift Apart (proposto a prezzo scontato anche su Amazon).

Se nelle scorse ore vi avevamo già segnalato un bel po’ di giochi in sconto, a quanto pare ora è il turno di fare nuovamente sul serio.

Via PlayStation Blog, sono infatti stati confermati una nuova carrellata di titoli proposti a prezzo davvero basso, in modo da non farvi mancare niente.

Tra i giochi proposti a prezzo ribassato, oltre al ritorno di Ratchet & Clank, anche il remake di Demon’s Souls e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, spin-off della saga Insomniac dedicata all’Arrampicamuri.

Ciliegina sulla torta, anche l’amatissimo God of War, solo per citare un altro big che non può – e non deve – mancare nella vostra collezione.

Stando a quanto reso noto, l’offerta è valida dall’11 al 24 aprile 2022 e solo prezzo alcuni rivenditori selezionati, ossia Amazon (la lista la trovate qui), GameStop, Unieuro, Mediaworld ed Euronics.

Nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di alcune delle offerte proposte in occasione dell’arrivo della nuova stagione primaverile, con alcuni sconti davvero molto interessanti su delle amate esclusive PS5.

Ma non solo: le offerte attualmente disponibili su PlayStation Store sono altrettanto numerose: vi consigliamo di controllare voi stessi gli attuali Sconti di Primavera, i quali termineranno giovedì 14 aprile.

Ricordiamo, per i più disattenti, l’ultimo annuncio di casa Sony: arrivato proprio nelle scorse settimane, il nuovo PlayStation Plus con oltre 700 giochi inclusi è ufficiale e verrà rilasciato al pubblico a partire dal prossimo mese di giugno di quest’anno.