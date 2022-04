PS5 potrebbe svelare presto un supporto molto importante per DualSense

Il controller DualSense è sicuramente una delle novità più apprezzate dagli utenti in possesso di una console PS5, al punto da aver spesso desiderato di poterlo utilizzare anche su piattaforme diverse.

Come la maggior parte dei controller disponibili sul mercato, anche gli utenti PC hanno infatti avuto la possibilità di utilizzare DualSense (che potete acquistare in offerta su Amazon nella colorazione Midnight Black), trovandosi però di fronte a limiti molto importanti se non in possesso della console next-gen.

Il controller di ultima generazione è infatti compatibile sui PC di ultima generazione, ma non tutte le sue funzionalità potranno essere utilizzabili se non previste dagli sviluppatori, come vi abbiamo raccontato nella nostra guida dedicata.

Va comunque detto che la community è sempre molto attiva e sta intervenendo per sistemare questo problema, pubblicando anche una mod per introdurre il supporto ai grilletti adattivi su Cyberpunk 2077.

Rimane però un problema non indifferente da risolvere per gli utenti che hanno scelto di non acquistare la console next-gen, utilizzando comunque il suo controller: a oggi l’unico modo per aggiornare il DualSense è utilizzare proprio PS5.

Questa mancanza potrebbe però essere presto risolta: come riportato da Game Rant, sembra infatti che Sony abbia pubblicato sulla propria pagina ufficiale l’EULA dedicato a un Firmware Updater per DualSense, che consentirebbe di aggiornarlo direttamente su PC.

L’accordo di licenza è stato però prontamente cancellato, ma è recuperabile grazie a una versione presente su Google Cache, consultabile al seguente indirizzo e che confermerebbe come questo tool sia effettivamente in arrivo.

È possibile che l’accordo sia stato pubblicato prima del previsto e che il Firmware Updater per DualSense non sia ancora effettivamente pronto: se effettivamente Sony confermerà questa iniziativa, presto gli utenti potrebbero aggiornare il proprio controller anche senza aver acquistato PS5.

Naturalmente vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Sony: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

Il controller next-gen in questi giorni si è anche portato a casa un premio molto importante, guadagnandosi l’ambito riconoscimento di miglior controller di sempre al BAFTA 2022.