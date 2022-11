PlayStation Store dichiara guerra agli shovelware e ai Trofei di Platino immediati

PlayStation Store sembra aver finalmente deciso che è arrivato il momento di dire ufficialmente basta all’invasione di giochi shovelware e titoli realizzati con il minimo sforzo, creati soltanto per attrarre gli utenti alla ricerca di un Trofeo di Platino facile da sbloccare.

Quello dei cosiddetti giochi “low-effort” è un problema che ormai da diversi anni aveva assalito lo store digitale di casa PlayStation, che per la prima volta sembra aver deciso di schierarsi apertamente contro la loro pubblicazione (se volete fare acquisti su PS Store, trovate le gift card dedicate su Amazon).

Già lo scorso agosto c’era stato un primo tentativo di renderli meno visibili, dopo un aggiornamento dello store, ma nelle ultime ore sembra che Sony abbia deciso di adottare misure decisamente più drastiche.

DEX.EXE (via ResetEra) segnala infatti che la casa di PlayStation avrebbe inviato ai suoi sviluppatori una lettera in cui condanna senza mezze misure la pubblicazione di questi “non-giochi”, sottolineando l’intenzione di prendere seri provvedimenti per il futuro.

Addio ai Trofei di Platino troppo facili?

Nella lettera si legge infatti che tutti gli shovelware, ovvero giochi che sono semplici reskin di prodotti già presenti nel catalogo — un’altra pratica comune tra gli stessi shovelware —, i non-giochi e tutti quei titoli creati solo per distribuire Trofei di Platino facilissimi d’ora in poi subiranno shadowban o addirittura un delisting dallo store.

PlayStation Store ha infatti condannato quello che definisce essere uno “spam“, annunciando inoltre che agli sviluppatori sorpresi a utilizzare tali tattiche potrebbe essere interamente proibito di pubblicare nuovi giochi sul negozio digitale.

È dunque possibile che l’annuncio di giochi che promettevano letteralmente di sbloccare i Trofei di Platino premendo solo il tasto X abbiano rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso di Sony, che è pronta a dire stop a un fenomeno andato avanti davvero troppo a lungo.

Molti fan hanno già iniziato a esultare di fronte a tale notizia, sottolineando che «era ora» che Sony facesse qualcosa per placare il fenomeno: non ci resta dunque che attendere e scoprire se nelle prossime settimane questo ultimatum avrà effettivamente dato i suoi frutti.

