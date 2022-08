I trofei di Platino non sono più “impossibili”: presto potrete sbloccarli anche solo premendo X

I trofei di PlayStation sono stati implementati, almeno nelle idee originali di casa Sony, per indicare la bravura dei giocatori con un particolare titolo: ottenere l’agognato Platino significava, in altre parole, di aver dedicato tutta l’attenzione e la passione possibile per un videogioco.

Non tutti i giochi hanno però scelto di seguire questo esempio, scegliendo anche la strada dei trofei di Platino facili da ottenere, non escludendo neanche le esclusive PlayStation: ricorderete per esempio il Platino di Ratchet & Clank Rift Apart (che potete recuperare su Amazon), ottenibile completando semplicemente una run del gioco.

La possibilità di sbloccare facilmente i trofei può infatti aiutare le vendite di determinati prodotti, dato che esistono giocatori che amano poter aumentare il proprio «punteggio» sbloccando nuovi Platini con il minimo sforzo.

E sebbene resti ancora chi cerca di farlo soltanto con i prodotti che ama e a prescindere dalla difficoltà, come dimostra il caso di Elden Ring, PlayStation Store ha visto negli ultimi mesi l’arrivo di diversi prodotti shovelware a basso costo, con il solo scopo di attrarre gli utenti verso il conseguimento di facili obiettivi. Per questo motivo, il nuovo gioco in arrivo sul negozio digitale di casa Sony intende denunciare proprio questa pratica, promettendo di consentire l’unlock di trofei solo premendo il tasto X sul controller.

Push Square segnala infatti che nella versione americana di PlayStation Store è infatti apparso l’annuncio di un gioco dal titolo che non lascia spazio ad alcun dubbio: «Press X For Trophies», ovvero «Premi X per i trofei».

Il nome del publisher che, ironicamente e volutamente, si chiama «Game Achievements», sottolinea infatti che il nuovo prodotto in arrivo vuole sottolineare come il mondo dei gaming, che ci piaccia o meno, stia cambiando proprio grazie a trofei e obiettivi:

«I giochi sono spesso realizzati per poter offrire una sfida, o almeno di solito era così. Questi giorni, le cose sono un po’ più facili. Press X For Trophies è un gioco realizzato per aiutare a spiegare come le cose dovrebbero cambiare e di come stia cambiando il mondo del gaming. È leggermente ironico e la storia è narrata attraverso il sistema dei trofei».

Premettendo che ogni utente dovrebbe essere libero di acquistare i videogiochi che meglio crede, lo scopo del prodotto appare proprio quello di essere una «protesta» contro i cosiddetti trofei facili… proponendoli lui stesso premendo semplicemente un pulsante.

Attualmente non sappiamo quando sia dovrebbe essere lanciato questo bizzarro prodotto, né se sia attualmente prevista una release per il territorio europeo e italiano. In ogni caso, il titolo sta venendo osservato con attenzione dai cacciatori di trofei. Il che, come suggeriva la stessa descrizione, appare decisamente ironico.

A tal proposito, lo scorso anno vi avevamo proposto una lista con i giochi più facili su cui ottenere un trofeo di Platino, segnalandovi anche quali sono i giochi che non dovreste comprare perché non più completabili al 100%.