PlayStation Store invaso da sconti fino al 75% per il Black Friday: ecco i migliori

Sono ufficialmente partite come da programma le offerte di PlayStation Store dedicate al Black Friday: si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare i vostri videogiochi preferiti a prezzi ridotti, con sconti fino al 75%.

Lo store digitale di casa Sony ha infatti deciso di mettere in offerta non solo alcuni dei titoli più amati prodotti da terze parti, inclusi due candidati al GOTY di The Game Awards 2022, ma anche alcune recenti esclusive di primo peso come il recentissimo The Last of Us Part I (se preferite il formato fisico, lo trovate in offerta anche su Amazon).

Il remake PS5 della prima avventura di Ellie e Joel è infatti tra i grandi protagonisti delle nuove offerte di PlayStation Store: il capolavoro di Naughty Dog potrà essere vostro con riduzioni di prezzo valide sia per l’edizione Standard che in versione Digital Deluxe.

Questo significa che The Last of Us Part I potrà essere vostro con il 25% di sconto in edizione standard, oppure al 23% nell’edizione Digital Deluxe che include l’accesso anticipato a diversi oggetti in-game.

Restando in tema di esclusive PlayStation in offerta, lo Store propone anche tante altre offerte interessanti direttamente dai team di casa Sony, tra le quali segnaliamo Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Non possiamo inoltre non segnalarvi Stray e A Plague Tale’s Requiem, le due rivelazioni dell’anno che si sono guadagnate un posto d’onore tra i candidati al GOTY di quest’anno e che potrete recuperare in entrambi i casi con sconti del 20%.

Ma potete anche approfittare di generose offerte su altre delle produzioni di terze parti più amate, come gli sportivi FIFA 23 e NBA 2K23, Cyberpunk 2077, Gotham Knights e tanto altro ancora.

Di seguito vi riporteremo la nostra selezione con i migliori sconti del Black Friday attualmente disponibili su PlayStation Store, ma dato che le offerte sono davvero tante per elencarle tutte vi raccomandiamo fortemente di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

PlayStation Store: le migliori offerte del Black Friday

A Plague Tale: Requiem — 20% di sconto

— 20% di sconto Assassin’s Creed Valhalla — 67% di sconto

— 67% di sconto Cyberpunk 2077 — 50% di sconto

— 50% di sconto Death Stranding Director’s Cut — 60% di sconto

— 60% di sconto Demon’s Souls — 50% di sconto

— 50% di sconto Dying Light 2 Stay Human — 50% di sconto

— 50% di sconto Far Cry 6 Deluxe Edition — 67% di sconto

— 67% di sconto FIFA 23 — 40% di sconto

— 40% di sconto Ghost of Tsushima Director’s Cut — 50% di sconto

— 50% di sconto Ghostwire: Tokyo — 60% di sconto

— 60% di sconto God of War — 50% di sconto

— 50% di sconto Gotham Knights — 40% di sconto

— 40% di sconto Grand Theft Auto V (PS5) — 50% di sconto

— 50% di sconto Gran Turismo 7 — 38% di sconto

— 38% di sconto Horizon Forbidden West — 38% di sconto

— 38% di sconto It Takes Two — 60% di sconto

— 60% di sconto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — 50% di sconto

— 50% di sconto Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 50% di sconto

— 50% di sconto NBA 2K23 — 55% di sconto

— 55% di sconto Ratchet & Clank: Rift Apart — 50% di sconto

— 50% di sconto Red Dead Redemption 2 — 67% di sconto

— 67% di sconto Returnal — 50% di sconto

— 50% di sconto Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Soul Hackers 2 — 30% di sconto

— 30% di sconto Stray — 20% di sconto

— 20% di sconto The Last of Us Parte 1 — 25% di sconto

— 25% di sconto The Last of Us Parte II — 75% di sconto

— 75% di sconto Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri — 60% di sconto

— 60% di sconto WWE 2K22 — 67% di sconto

Tutte le promozioni termineranno ufficialmente il 29 novembre alle ore 00:59: avete dunque meno di due settimane di tempo per approfittare di queste imperdibili occasioni per scoprire il vostro prossimo gioco preferito.

Inoltre, le novità del Black Friday di PlayStation Store non sono finite qui: il negozio digitale ha infatti deciso di proporre un interessantissimo sconto sull’abbonamento annuale di PlayStation Plus, valido per tutti i piani del servizio.

E se siete alla ricerca di ulteriori offerte sul negozio digitale di casa Sony, vi ricordiamo che potete ancora approfittare per pochissime ore delle offerte di novembre e dello sconto settimanale dedicato all’amatissima saga di Crash Bandicoot.