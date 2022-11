PlayStation Plus è disponibile in sconto su PS Store, per il Black Friday

Sony ha deciso di fare una graditissima sorpresa a tutti i fan delle console PlayStation: come parte delle nuove offerte dedicate al Black Friday, PS Store vi offrirà infatti la possibilità di acquistare un abbonamento annuale a PlayStation Plus ad un prezzo ridotto.

Solo per un periodo limitato, potrete dunque acquistare ricariche di 12 mesi con uno sconto del 25%, valido per ogni tipologia dell’abbonamento PS Plus (potete iscrivervi anche usando una gift card dedicata, che trovate su Amazon).

Significa che potete dunque iscrivervi al piano Essential annuale a soli 44,99€, al piano Extra per 74,99€ e al piano Premium annuale per soli 89,99€, contro i 119,99€ regolarmente richiesti per l’iscrizione annuale.

Se volete dunque provare con mano i nuovi servizio in abbonamento, o volete semplicemente mettervi al sicuro aggiungendo più anni al vostro account, le nuove offerte di PS Store del Black Friday sono un’occasione che non dovreste lasciarvi assolutamente sfuggire.

Vi ricordiamo che i servizi in abbonamento vi permetteranno di accedere a nuovi giochi gratis e tanti altri bonus, come sconti esclusivi, il multiplayer online su diversi titoli e, nel caso dei piani più avanzati, anche a una crescente raccolta di giochi accessibili in qualunque momento e di grandi classici.

L’offerta sarà disponibile soltanto per meno di due settimane: avete tempo fino al prossimo lunedì 28 novembre per poter acquistare in sconto PlayStation Plus Essential, Extra o Premium al 25% in meno.

Se volete consultare tutti i dettagli della promozione e approfittare dell’offerta, non dovete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale dedicata al servizio in abbonamento e selezionare il piano annuale: lo sconto non sarà valido per le opzioni mensili e di 3 mesi, ma solo ed esclusivamente per le iscrizioni da 12 mesi.

E se siete invece alla ricerca di altre offerte, vi ricordiamo che insieme agli sconti del Black Friday saranno disponibili ancora per poche ore gli Sconti di novembre, che includono anche diverse selezioni interessanti a meno di 10 euro e perfino a meno di 5 euro.

Inoltre, sempre per pochissime ore, potete anche approfittare degli sconti su una delle più amate saghe platform di sempre: l’offerta settimanale sul franchise di Crash Bandicoot è ancora disponibile.