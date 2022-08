PS Store si aggiorna a sorpresa: arriva una delle novità più attese dai fan

Nelle ultime settimane erano aumentate sempre più a dismisura le lamentele degli utenti nei confronti di PS Store: il negozio digitale di casa Sony era ormai diventato difficile da navigare, a causa di quella che è possibile definire una “invasione” di giochi dalla qualità più o meno discutibile.

Un problema che ha anche scatenato l’arrivo di molteplici titoli a basso costo esclusivamente per permettere agli utenti di sbloccare trofei in modo semplice, ma che rischiava di oscurare i lanci più attesi dai fan di casa PlayStation (potete acquistare una gift card su Amazon per i vostri acquisti digitali).

Il caso più clamoroso è stato l’annuncio di un gioco che prometteva di poter sbloccare il Trofeo di Platino premendo semplicemente il tasto X: anche se Sony ha deciso, almeno per il momento, di non andare a contrastare il dilagarsi degli shovelware, la casa di PlayStation ha deciso di intervenire con un attesissimo aggiornamento a sorpresa.

Push Square ha infatti segnalato che adesso la sezione relativa ai nuovi giochi non tiene più conto soltanto delle ultime uscite effettive, ma anche delle loro vendite complessive: di conseguenza, adesso è diventato molto più semplice riuscire a scoprire le produzioni più attese, come per esempio il recente Cult of the Lamb o il tenerissimo Stray.

Consultando infatti PS Store sia dal vostro browser che direttamente su PS5 è possibile scoprire immediatamente un cambiamento che gli utenti sapranno certamente apprezzare, in quanto rende molto più facile riuscire ad individuare potenziali nuovi giochi preferiti.

Questo naturalmente non significa che i titoli shovelware siano stati “cancellati”: con pochi clic è infatti possibile continuare a scoprire tutte le nuove uscite, a prescindere dalla loro effettiva popolarità.

Il fix si è rivelato necessario anche perché, in alcuni casi, gli utenti denunciavano l’esistenza di molteplici copie dello stesso gioco presenti sullo Store, che avevano lo scopo di occupare uno degli slot principali in cima alla home page e ottenere maggiore visibilità.

Si tratta dunque di una soluzione che dimostra l’attenzione che Sony dimostra ai feedback dei propri utenti: da questo momento, utilizzare PS Store per i vostri acquisti dovrebbe diventare un’esperienza molto più piacevole.

A tal proposito, vi ricordiamo che i Saldi Estivi stanno ormai per concludersi: se siete alla ricerca delle occasioni più convenienti, abbiamo segnalato per voi i migliori giochi in sconto a meno di 5 euro. Se siete disposti a spendere una cifra leggermente superiore, potete dare un’occhiata ai migliori titoli in offerta a meno di 10 euro.