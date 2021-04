PlayStation Store chiude, ma utenti PS3 non riescono a scaricare giochi

Questa settimana è stata annunciata la chiusura imminente di PlayStation Store per PS3, programmata per il prossimo 2 luglio.

I giocatori potranno scaricare in qualsiasi momento tutti i titoli acquistati in precedenza ma non potranno comprare nuovi giochi, effettuare il download di contenuti multimediali o acquisti in-game.

Inoltre, non sarà più possibile mettere le mani su quei prodotti digitali che non sono mai stati pubblicati nella versione fisica.

Lo stesso succederà a breve anche agli store di PSP e PlayStation Vita, come annunciato recentemente da Sony.

Inutile dire che ciò ha spinto i giocatori a riaccendere la propria console last-gen per acquistare gli ultimi giochi prima che sia troppo tardi.

Il risultato di questa recente notizia è stato un sovraccarico dello store digitale di PS3, che ha subito un pesante rallentamento causato dall’improvvisa affluenza, come riporta Push Square.

Al momento, il web è letteralmente costellato da utenti insoddisfatti, che lamentano la comparsa di due errori specifici: 80029509 e 80029721.

Questi codici vengono visualizzati quando si tenta di scaricare un software, sia che si tratti di un nuovo acquisto, sia che si tratti del download di un contenuto acquisito in precedenza.

Ma il calo di prestazioni di PlayStation Store per PS3 e gli errori riscontrati non sono stati gli unici motivi a dare adito alle lamentele dei giocatori.

Pare infatti che Sony non stia gestendo molto bene questa crisi e che stia fallendo nel fornire assistenza ai propri utenti, e spesso persino agli sviluppatori.

Questo è dovuto probabilmente al fatto che gran parte del suo personale è concentrato sul risolvere i problemi riscontrati sul momento per PS5 e PS4, e non quelli delle console precedenti.

Inoltre, la maggior parte delle complicazioni incontrate in questi giorni è sicuramente dovuta al fatto che i server di PS3 stanno sperimentando un traffico senza precedenti.

Allo stesso tempo, nel corso degli anni, la casa giapponese ha sicuramente ridotto il supporto per il sistema della console last-gen, che oggi non è in grado di sostenere un’affluenza così intensa.

Il platform owner nipponico ha comunque dichiarato di voler investire di più sulla retrocompatibilità delle proprie console, suggerendo la possibilità futura di emulare console PlayStation precedenti anche su PS5.