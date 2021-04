PlayStation Store: Sony non aveva informato gli studi della chiusura

La notizia della chiusura di PlayStation Store per PSP, PS3 e PS Vita ha destato non poco scalpore negli ultimi giorni, e la questione sembra tutt’altro che finita qui.

La gestione della chiusura non sembra sia stata particolarmente brillante da parte di Sony, ora impegnata nei saldi primaverili, al punto che diversi sviluppatori non sarebbero stati informati dei piani della casa giapponese per tempo.

La notizia è ancor più sorprendente se consideriamo che c’è chi, nella scena indie, aveva appena acquistato un dev kit per PS Vita e adesso si ritrova ad avere a che fare con questa notizia inattesa.

È il caso del piccolo studio Lillymo Games, che nel momento dell’acquisto del kit non era stato aggiornato riguardo al pericolo che questo sarebbe molto presto diventato desueto (ancor più di quanto non lo fosse per via dell’abbandono della console portatile).

When concerning today’s Vita Store shutdown rumor, I totally forgot: We ordered from Sony (and were given no problem) an all-new Vita dev kit a month ago.

Our new game is being developed for Vita; it’ll of course be everywhere else, too.

So… we shall see? pic.twitter.com/0snp1MKdT4

— Colin Moriarty (@notaxation) March 22, 2021