PlayStation Store chiude definitivamente su PS3, Vita e PSP?

Un nuovo rumor lanciato dal portale The Gamer rivela che Sony potrebbe stare per chiudere definitivamente PlayStation Store sulle sue piattaforme “legacy”.

Questo vuol dire che presto il negozio online non sarà più accessibile attraverso PS3, PlayStation Vita e PSP.

La brutta notizia segue l’eliminazione dalla versione web di queste piattaforme, tanto care ai fan ma evidentemente desuete.

Come riporta The Gamer, menzionando una fonte familiare con la situazione, gli store starebbero per chiudere in queste date:

PSP e PS3 – 2 luglio

PS Vita – 27 agosto

L’annuncio delle rispettive chiusure sarebbe stato calendarizzato entro la fine del mese da Sony, secondo questa fonte.

Dopo queste date, i giocatori non potranno più acquistare copie digitali né DLC per i loro giochi su tali console.

Rimarrebbe invece immutata la possibilità di scaricare i titoli e in generale i contenuti già acquistati in passato.

La mossa sarebbe il segno di una ristrutturazione in corso su PlayStation Store, insieme al recente taglio del noleggio e della vendita di film o serie TV.

Con PS Vita che sta per ricevere un nuovo gioco proprio in queste settimane, tuttavia, è di certo un brutto e inaspettato colpo.

Attualmente, sul negozio online di Sony potete trovare un’offerta su alcuni dei migliori giochi per PS4 e PS5, che rimarrà valida ancora per qualche giorno.