PS Vita non è ancora morta, annunciato un nuovo gioco

PS Vita, la sfortunata console portatile realizzata da Sony e successore di PSP, pare non sia ancora totalmente pronta ad abbandonare il mercato videoludico.

Nonostante la produzione delle console sia ormai terminata da due anni, sembra infatti che ci siano sviluppatori ancora intenzionati a supportarla con nuovi annunci.

Tocca ricordare che nonostante la console non sia più ufficialmente supportata da Sony, negli ultimi mesi abbiamo visto nuove uscite, seppur queste fossero unicamente in formato digitale.

Come riportato da GameSpot, c’è però un team di sviluppo che non solo sta realizzando un gioco anche su PS Vita, ma che ha intenzione di distribuirlo in formato fisico.

Dopo anni è in arrivo un nuovo gioco fisico su PS Vita.

L’ultima volta che un gioco fisico per PS Vita venne distribuito ufficialmente fu a marzo 2019, ovvero due anni fa ed in occasione della cessata produzione della console.

Il titolo in questione è ScourgeBringer, un roguelite realizzato da Flying Oak Games e che sarà distribuito anche su PlayStation 4.

L’annuncio è arrivata attraverso il profilo Twitter del team di sviluppo, che annuncia come i pre-ordini della versione PS Vita si apriranno «fra qualche giorno».

The requests shall be fulfilled! ScourgeBringer is coming to PlayStation 4 and…

PS Vita!! The very last game?! 🏝 #vitaisland #PSVita April 22! 📅 Wait, there's more! PS4 physical release with @Pixnlove 🤩 PS Vita physical release with @eastasiasoft 🤩 Links in thread 👇 pic.twitter.com/bmnjASAZVe — Flying Oak Games (@FlyingOakGames) March 2, 2021

ScourgeBringer verrà lanciato su entrambe le piattaforme il 22 aprile di quest’anno, e potrebbe davvero essere l’ultimo gioco ad essere venduto in formato fisico per PS Vita.

Non ci resta che aspettare il lancio del titolo e sperare che sia degno di essere l’ultimo gioco fisico disponibile per una piattaforma che, probabilmente, avrebbe meritato qualcosa in più.

Nella giornata di ieri anche un’altra console ritenuta abbandonata ha mostrato nuovi segni di vita: Wii U ha infatti ricevuto un nuovo aggiornamento software dopo anni.

Nonostante lo sfortunato destino della console Sony, i fan non hanno mai smesso di supportarla anche grazie alla scena del modding: nei giorni scorsi, uno di essi ha realizzato un port di GTA San Andreas appositamente per PS Vita.