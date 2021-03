PlayStation Store, sconti Mega Marzo fino al 70%: c’è Crash 4 per PS5

Sony ha dato il via ad una nuova ondata di sconti su PlayStation Store, chiamata Mega Marzo, che copre numerosi titoli anche recenti per PS4 e PS5.

Tra questi, figura Crash Bandicoot 4 It’s About Time, fresco di upgrade per PlayStation di cui ci siamo occupati in una recensione ad hoc.

Tra i giochi in offerta compaiono pure:

Immortals Fenyx Rising

FIFA 21

Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Werewolf The Apocalypse

Borderlands 3

WRC 9

Immortals Fenyx Rising abbraccia così il suo best price su PS5, dopo il lancio, che abbiamo seguito con la nostra recensione, dello scorso dicembre.

Ma questo è soltanto un antipasto, visto che su PlayStation Store trovate addirittura 18 pagine da 24 elementi l’una (tranne l’ultima, da “soli” 20) in cui potete cercare il vostro prossimo acquisto.

La lista comprende giochi vecchi e nuovi, per cui potrete approfittarne per recuperare qualche vecchia gloria oppure alcune delle ultime new entry del panorama videoludico.

La promozione non è particolarmente stringente: com’è tradizione, durerà circa due settimane, concludendosi l’1 aprile.

Vi ricordiamo, inoltre, che sempre su PlayStation Store sono ancora attivi gli sconti su prequel e sequel, con i quali terminare una run, magari, su una serie longeva appena iniziata.

Chissà che la promozione non porti bene e, forse una volta ultimata, ci riporti quel Cyberpunk 2077 che manca nel negozio online da ormai tre mesi.

Questa settimana, intanto, gli appassionati di Guerre Stellari possono portarsi a casa ad un prezzo scontatissimo Star Wars Jedi Fallen Order grazie a PS Store.