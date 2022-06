PlayStation Store, al via gli Sconti Fantascienza: fino al 90% sui migliori giochi sci-fi

PlayStation Store ha dato ufficialmente il via a una nuova imperdibile promozione per tutti i fan del genere sci-fi: da questo momento potrete infatti risparmiare fino al 90% grazie agli Sconti Fantascienza.

Grazie alle nuove offerte potrete dunque approfittare di grandi riduzioni di prezzo su alcuni dei titoli più amati, che includono anche esclusive console PlayStation, senza che sia necessario alcun abbonamento (potete ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Un esempio da tenere in considerazione per i fan dei fumetti della casa delle idee è sicuramente Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’avventura di Eidos Montréal in sconto del 50% nella sua edizione Digital Deluxe.

Grazie a questa edizione della premiatissima avventura avrete accesso a costumi aggiuntivi e alla colonna sonora + artbook in versione digitale, al prezzo di 39,99€ anziché 79,99€.

Per quanto riguarda i giochi disponibili in esclusiva, vogliamo sicuramente consigliarvi di tenere d’occhio l’avventura narrativa Detroit Become Human, attualmente incluso anche nell’abbonamento Extra di PlayStation Plus ma che può essere vostro con lo sconto del 50%.

La selezione di giochi in sconto prodotti da terze parti è però particolarmente elevata: alcuni esempi includono Fallout 4, Life is Strange True Colors Deluxe Edition, Control e il bundle con tre dei migliori giochi di Star Wars prodotti da EA.

Tra le offerte più vantaggiose vogliamo invece segnalarvi il fenomeno multiplayer Among Us, che può essere vostro a soli 2,99€, e XCOM 2 Collection attualmente scontato con un generosissimo 90%. Vale inoltre la pena di tenere d’occhio anche Digimon World Next Order, anch’esso protagonista di una forte riduzione di prezzo dell’84%.

Gli Sconti Fantascienza sono davvero tanti, motivo per il quale vi invitiamo a consultare voi l’elenco completo al seguente link o, in alternativa, direttamente dalle vostre console.

La nuova promozione di PlayStation Store sarà valida come di consueto per due settimane a partire da oggi: significa che avrete tempo fino al 14 luglio per approfittare di tutte le occasioni disponibili.

Il negozio digitale di casa Sony ha anche svelato una nuova offerta della settimana, dedicata a un recente e apprezzato open world con gli zombie: Dying Light 2 è già disponibile in sconto.

Non dimenticatevi inoltre che resta tempo fino alla prossima settimana per poter approfittare degli sconti di metà anno, che includono anche uno dei soulslike più amati.

Se siete alla ricerca delle perle da non lasciarvi sfuggire ai prezzi più convenienti, abbiamo anche riepilogato per voi quali sono i migliori giochi scontati a meno di 10 euro.