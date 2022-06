PlayStation Store, al via gli sconti di metà anno: c’è un amato soulslike

Sony ha appena annunciato ufficialmente l’inizio delle offerte di metà anno sul PlayStation Store, già disponibili per tutti gli utenti su console e che permetteranno di risparmiare cifre importanti su tantissimi giochi.

I nuovi sconti che celebrano ufficialmente l’imminente conclusione dei primi 6 mesi del 2022 propongono infatti in offerta molti dei giochi più amati, che includono le più amate produzioni di terze parti.

Per un periodo limitato potrete dunque approfittare di sconti fino al 75% su tantissimi giochi disponibili su PS4 e PS5, proponendo capolavori adatti ai gusti di ciascun giocatore (potete acquistare una ricarica PSN comodamente su Amazon).

Tra i tanti giochi disponibili in offerta segnaliamo infatti Sekiro Shadows Die Twice, il capolavoro soulslike prodotto da FromSoftware e vincitore anche dell’ambito premio Game of the Year.

Un’altra grande produzione di terze parti che vogliamo segnalarvi è sicuramente Assassin’s Creed Valhalla, il capolavoro open world di Ubisoft disponibile in sconto sia in edizione standard che Deluxe.

Da non sottovalutare nemmeno lo sconto dedicato a Tiny Tina’s Wonderlands, lo sparatutto GDR ambientato nell’universo di Borderlands e che potrete acquistare nella Chaotic Great Edition o in edizione standard

I giochi protagonisti nelle offerte di metà anno di PlayStation Store sono davvero tanti, ma potete trovare la lista completa sul PlayStation Blog ufficiale. Di seguito, invece, vi riporteremo i migliori titoli in sconto selezionati dalla nostra redazione:

Assassin’s Creed Valhalla

Batman Arkham Knight Premium Edition

Call of Duty Modern Warfare

Crash + Spyro Triple Play Bundle

Darksiders III Digital Deluxe Edition

Deathloop Deluxe Edition

Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition

Far Cry 6 Ultimate Edition

FIFA 22

Hitman 3 Deluxe Edition

Life is Strange Remastered Collection

Middle-earth: Shadow of War

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle

Persona 5: Ultimate Edition

Sekiro: Shadows Die Twice

Tiny Tina’s Wonderlands

WWE 2K22 Deluxe Edition

Potete consultare voi stessi le offerte nel dettaglio al seguente indirizzo o, in alternativa, accedendo alla pagina ufficiale direttamente tramite le vostre console.

Le offerte di metà anno sono disponibili a partire da oggi fino a mercoledì 6 luglio: come di consueto, avrete dunque due settimane di tempo per risparmiare su tante amate produzioni.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi che avete ancora pochissime ore a disposizione per approfittare dei Doppi Sconti: abbiamo segnalato per voi i migliori giochi disponibili a meno di 10 euro.

Non solo: da questo momento è ufficialmente disponibile anche la nuova offerta settimanale, che sostituirà ufficialmente quella dedicata a un celebre action RPG di stampo giapponese.