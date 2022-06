PlayStation Store svela la nuova offerta settimanale: è un grande open world con gli zombie

PlayStation Store ha appena svelato ufficialmente la nuova offerta della settimana per tutti gli utenti, questa volta dedicata a uno dei titoli più importanti lanciato a inizio 2022.

Si tratta di Dying Light 2, l’amatissimo open world con gli zombie sviluppato da Techland, che per un periodo limitato potrà essere vostro su PS4 e PS5 a prezzi davvero speciali (potete acquistarlo in offerta anche in edizione fisica su Amazon).

La nuova proposta settimanale sostituirà presto ufficialmente un altro importante big di Electronic Arts, che resterà disponibile fino alla giornata di domani, il 30 giugno.

I giocatori potranno scegliere di risparmiare fino al 33% sulle diverse edizioni dell’open world horror, che includono sia la versione PS4 che PS5 di uno dei giochi di maggior successo dell’anno.

L’offerta settimanale di PlayStation Store include infatti non solo l’edizione standard di Dying Light 2, acquistabile a soli 46,89€ grazie allo sconto del 33%, ma anche riduzioni rispettivamente del 25% e del 20% su Deluxe Edition e Ultimate Edition.

La Deluxe Edition di Dying Light 2 potrà essere vostra a 67,49€ e include, oltre naturalmente al gioco base, anche l’accesso a un DLC storia, skin e costumi leggendari, oltre a fumetto, artbook e colonna sonora digitali e wallpaper da stampare.

La Ultimate Edition, acquistabile per 87,99€ anziché 109,99€, include oltre a tutti i contenuti dell’edizione Deluxe anche l’accesso a un secondo DLC storia, un incremento XP notturno di 2 ore e nuovi oggetti per la creazione.

Vi ricordiamo che l’offerta settimanale di PlayStation Store resterà disponibile fino a giovedì 7 luglio alle ore 00.59: potete consultare voi stessi tutti i dettagli dirigendovi ai seguenti link.

A partire da mercoledì 6 giugno alle ore 11.00 dovrebbe essere invece svelata una nuova promozione della settimana: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Vi ricordiamo inoltre che avete ancora una settimana di tempo per approfittare degli sconti di metà anno, con tantissimi big in offerta: c’è anche un amatissimo soulslike di FromSoftware.

Se siete curiosi di scoprire quali sono le perle che potete recuperare a basso prezzo, vi abbiamo anche segnalato quali sono i migliori giochi in offerta a meno di 10 euro.