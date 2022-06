Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di €10 nelle Offerte di Metà Anno

Se questa domenica siete alla ricerca di nuovi giochi da aggiungere al vostro catalogo videoludico, potrebbe valere la pena di dare un’occhiata ai numerosi imperdibili sconti su PlayStation Store.

Il negozio digitale per le console di casa Sony propone infatti ogni settimana tantissime offerte che consentono di recuperare tante perle videoludiche a basso costo, con numerosi titoli che possono arrivare a costare meno di 10 euro (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio virtuale su Amazon).

Nelle precedenti settimane vi avevamo segnalato l’avvio dell’iniziativa dedicata ai alle Offerte di Metà Anno di PlayStation Store, con numerose offerte fino al 60% sui videogiochi più amati disponibili su console.

Dopo avervi già segnalato quali sono i migliori prodotti da non lasciarsi sfuggire a meno di 15 euro, questa volta abbiamo dunque deciso di proporvi tutti i migliori giochi in sconto a meno di 10 euro, tenendo conto anche del vero vantaggio di questa iniziativa: il doppio sconto per gli utenti iscritti a PlayStation Plus.

Grazie a questa iniziativa, che ricordiamo sarà ancora disponibile fino a giovedì 7 luglio, ci sono offerte su tantissimi videogiochi per celebrare i primi sei mesi dell’anno della stagione videoludica, consentendovi di recuperare autentiche perle a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Di seguito vi riporteremo dunque tutti i migliori giochi acquistabili a meno di 10 euro grazie alle Offerte di Metà Anno di PlayStation Store: naturalmente sarà necessario tenere conto del fatto che lo sconto per gli utenti senza iscrizione sarà inferiore della metà.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Moto GP 21 a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Ratchet & Clank a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Metal Slug Anthology a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Travis Strike Again: No More Heroes Complete Edition a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Naruto to Boruto: Shinobi Striker Deluxe Edition a 9,49€ (anziché 94,99€)

a 9,49€ (anziché 94,99€) Blair Witch a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Borderlands: The Handsome Collection a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Godfall: Challenger Edition a 7,49€ (anziché 14,99€)

a 7,49€ (anziché 14,99€) Darkisders: Fury’s Collection – War and Death a 5,99€ (anziché 39,99€)

Naturalmente queste sono solo alcune delle tante offerte disponibili con gli sconti PlayStation Store: vi consigliamo dunque di consultare tutti i giochi disponibili a meno di 10 euro al seguente indirizzo o tramite la vostra console di riferimento.

A proposito di nuovi sconti sullo store, cogliamo l’occasione per ricordarvi che potete ancora risparmiare cifre importanti sulla nuova offerta settimanale dedicata a un celebre action RPG.