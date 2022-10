PlayStation Stars è disponibile da ora: ecco come iscrivervi e vincere premi

Il lancio graduale di PlayStation Stars si è appena concluso nella giornata odierna, 13 ottobre 2022: da questo momento tutti gli utenti italiani possono infatti iscriversi ufficialmente al programma fedeltà, senza alcun costo aggiuntivo.

Ricordiamo infatti che non è necessario effettuare alcun acquisto per poter aderire all’iniziativa, anche se gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno accedere ad alcuni bonus esclusivi (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon)

Grazie a questa interessante novità potrete sbloccare non solo alcuni oggetti virtuali da disporre in una vostra bacheca, ma anche ottenere credito per il PS Store e in alcuni casi perfino prodotti selezionati.

Potete iscrivervi fin da subito dirigendovi semplicemente alla pagina ufficiale di PlayStation Stars e seguendo alcune semplici istruzioni, che vi riporteremo di seguito.

Prima di tutto dovrete naturalmente assicurarvi di accedere con il vostro profilo che utilizzate su PS5 o PS4, per poi scorrere in basso e fare clic sul pulsante «Unisciti a PlayStation Stars». L’adesione dovrebbe essere istantanea, ma Sony ci avvisa che alcuni utenti potrebbero essere inseriti in una lista d’attesa, a causa della grande richiesta di partecipazioni.

Dopo aver fatto questo semplice passaggio, siete ufficialmente pronti per iniziare la vostra avventura per sbloccare nuovi premi: basterà semplicemente scaricare l’app PlayStation ufficiale sul vostro dispositivo iOS o Android per iniziare a collezionare ricompense.

PlayStation Stars hits Europe, Australia, and New Zealand today! Learn more: https://t.co/Iob4gXqo6Z pic.twitter.com/h29HHkhxn9 — PlayStation (@PlayStation) October 13, 2022

Ricordiamo che per poter avere diritto a nuovi premi dovrete completare alcune specifiche campagne: ci saranno sfide mensili e obiettivi specifici legati a singoli giochi da tenere costantemente d’occhio. Inoltre, se sceglierete di effettuare acquisti sul PS Store avrete diritto ad ulteriori punti bonus, da scambiare con collezionabili virtuali rari o con fondi del portafoglio PSN.

A questo punto, non possiamo dunque che augurare a tutti voi un buon divertimento e una buona caccia ai premi. Tra i tanti collezionabili virtuali ce n’è uno che commuoverà in particolar modo i fan di PS1: il mitico T-Rex presente nella tech demo.

Non sono però mancate le polemiche su alcune delle feature presenti: PlayStation Stars offre infatti anche una priorità per il supporto tecnico, un aspetto che ha fatto inferocire buona parte della community. Inoltre, un datamine avrebbe svelato che determinati premi potrebbero essere disponibili solo su invito, anche se non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale in merito.