PlayStation Stars, c’è un premio che commuoverà gli amanti dell’era PS1

Il lancio ufficiale di PlayStation Stars nel mercato asiatico, il nuovo servizio di casa Sony sta venendo vivisezionato in ogni sua parte, tra alti e bassi.

Il programma fedeltà che consente di scambiare punti in premi, che includono non solo oggetti virtuali collezionabili ma anche giochi e credito per il PSN, è infatti parecchio chiacchierato.

Sony aveva sottolineato infatti che alcuni premi sarebbero stati esclusivi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus, i quali potrebbero non essere gli unici bonus non disponibili per una fetta di pubblico.

Ora, dopo che un datamine dell’app PlayStation mobile avrebbe infatti svelato l’esistenza di una tier Diamond, arriva la conferma ufficiosa di una chicca a tema PS1.

Come riportato anche da Game Rant, i giocatori possono ottenere una speciale ricompensa digitale nell’ambito del programma PlayStation Stars, ossia un riferimento diretto alla tech demo PS1 del T-Rex.

Per chi non lo sapesse, questa tech demo era contenuta nello storico disco demo incluso nella scatola: si trattava di una meraviglia tecnica per l’epoca, in grado di dimostrare come PS1 fosse in grado di renderizzare modelli poligonali, oltre a fornire texture e animazioni realistiche.

Il tutto offrirà un vero e proprio dinosauro che si muoveva su uno sfondo nero, in grado di muovere la testa e ringhiare, un pezzo di storia PlayStation, che molti fan ricordano con affetto.

Come pubblicato dall’utente Twitter DarkClong, questo trofeo viene assegnato agli utenti di PS Stars che hanno giocato almeno a un gioco per PS4 o PS5 nel mese di ottobre.

Una volta completato questo semplice compito si otterrà il trofeo, che viene descritto come una mini statua “scientificamente accurata” del T-Rex della tech demo del dinosauro su PS1 (il tirannosauro è visibile su un albero mentre cerca di mangiare una mela).

Ad ogni modo, se non avete ancora capito di cosa tratta questo servizio e che cosa potrete fare con i premi guadagnati, vi rimandiamo alla spiegazione ufficiale rilasciata dalla stessa Sony.