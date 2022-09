PlayStation Stars, uno dei premi sta creando una (sensata) polemica

PlayStation Stars è una delle novità che Sony ha in serbo per i suoi fan, e dal 13 ottobre ci saranno vari premi tra cui alcuni molto… particolari.

Una iniziativa per cui gli abbonati a PlayStation Plus, che potete recuperare anche su Amazon, potranno vincere dei premi digitali.

Presentata per la prima volta poco dopo la grande rivoluzione di PS Plus, Sony non ha fornito ulteriori dettagli nei mesi scorsi.

La casa nipponica ha iniziato infatti a svelare le cose che si vinceranno effettivamente, mostrando i primi premi in palio per il servizio PlayStation Stars.

Uno di questi, però, sembra eccessivo e un po’ fuori posto in quello che vuole essere un servizio a premi per i giocatori più affezionati.

Come riporta VGC, infatti, gli iscritti a PlayStation Stars potranno vincere anche una “priorità” per avere assistenza dal supporto tecnico PlayStation.

Il programma ha un sistema a quattro livelli, in cui tutti i giocatori iniziano dal livello 1 e possono arrivare al livello 4 acquistando giochi e guadagnando trofei.

Al livello 4, che viene sbloccato dopo aver acquistato quattro giochi a prezzo pieno dal PlayStation Store e aver guadagnato 128 trofei rari, i giocatori potranno vincere un servizio clienti migliore.

Stando a quanto riporta Sony, tra i vantaggi del livello 4 c’è un oggetto da collezione commemorativo, che consente ai giocatori di avere una priorità nell’ordine delle richieste che arrivano al supporto clienti, tramite chat automatica.

Sostanzialmente, chi ottiene il livello 4 potrà avere assistenza prima di tutti gli altri.

Una notizia che ha ovviamente scosso la community, perché bloccare una cosa che dovrebbe essere di tutti come il supporto clienti dietro ad un bonus, ottenibile comunque con dei soldi, è una mossa molto infelice.

In attesa che Sony possa spiegare meglio questa situazione, non ci resta che attendere il 18 ottobre e capire come funzionerà davvero PlayStation Stars.

Servizio che è stato lanciato durante l’ultimo State of Play, in cui è tornato a mostrarsi anche God of War Ragnarok, e tutto quello che abbiamo visto è ancora niente.

Il lancio è ormai alle porte ed è tutto pronto: ecco i dettagli.