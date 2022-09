Cosa si vince esattamente con PlayStation Stars? Sony ce lo spiega

Nel momento di piena rivalutazione del PlayStation Plus, Sony ha lanciato anche il servizio PlayStation Stars, ma senza approfondimenti.

Una iniziativa per cui gli abbonati a PlayStation Plus, che potete recuperare anche su Amazon, potranno vincere dei premi digitali.

Presentata per la prima volta poco dopo la grande rivoluzione di PS Plus, Sony non ha fornito ulteriori dettagli nei mesi scorsi.

Almeno fino all’ultimo State of Play di ieri notte, in cui sono stati mostrati alcuni di questi misteriosi premi che potranno essere collezionati.

Dopo l’evento notturno, Sony ha approfondito la questione nell’immortale PlayStation Blog, con un post dedicato.

I collezionabili digitali rappresentano gli articoli più apprezzati dai fan PlayStation e includono le periferiche più famose, quelle che hanno permesso a Sony di lasciare un segno nella storia dell’elettronica di consumo.

Nel video pubblicato durante lo State of Play, che potete vedere anche qui sotto, sono state mostrati alcune di questi premi:

Tra i collezionabili digitali di PlayStation Stars ci saranno una scena con Punto il gondoliere di Ape Escape 2, la PlayStation 3, la PocketStation, Toro e Kuro che festeggiano il compleanno, la Chord Machine e Polygon Man.

Questi articoli potranno essere ottenuti solamente con questo programma fedeltà. Varieranno a seconda della rarità come i prodotti su cui si basano, e saranno ottenibili con differenti gradi di impegno.

Ma cosa ci potrete fare con questi collezionabili? È presto detto.

Potrete sistemarli in una bacheca virtuale all’interno di PlayStation App e, se vi va, mostrarla agli amici all’interno del vostro profilo PSN. Ci saranno svariati modi per acquisire o ottenere questi collezionabili, ma il metodo principale sarà quello di completare le campagne.

Una delle prime campagne si chiamerà “Hit Play/1994”, in cui gli iscritti dovranno avviare i giochi corretti in base agli indizi presenti nelle canzoni per ricevere un collezionabile speciale.

Il lancio di PlayStation Stars avverrà inizialmente su PlayStation App a partire dal mese prossimo, ma in futuro arriverà anche su console, dall’Asia per poi proseguire con America ed Europa.

È proprio il caso di dire Gotta Catch ‘em All, anche se i Pokémon non c’entrano nulla con il mondo PlayStation (ma in versione gattini sono bellissimi).

Nell’ultimo State of Play è tornato a mostrarsi anche God of War Ragnarok, e tutto quello che abbiamo visto è ancora niente.