PlayStation Stars permetterà di ottenere punti fedeltà e vincere premi

PlayStation Stars è un nuovo programma fedeltà che celebra il giocatore e il suo percorso nel mondo del gaming nella sua interezza.

Questa iniziativa è rivolta a tutti i possessori di PlayStation 5 (potete acquistare un controller DualSense al miglior prezzo su Amazon) ma anche chi è rimasto su PS4.

PlayStation Stars sarà infatti gratuito al lancio che avverrà nel corso dell’anno: una volta effettuata l’iscrizione, potrete ottenere ricompense completando una serie di campagne e attività (via PS Blog).

Con la campagna “Monthly Check-In” (Check-in mensile) basterà infatti giocare a qualsiasi titolo per ricevere un premio. Altre campagne, di convesso, richiederanno di vincere tornei, conquistarne di specifici o diventare il primo giocatore a platinare un determinato gioco.

Ma non solo: tutti gli abbonati PlayStation Stars avranno l’opportunità di ottenere punti fedeltà, i quali possono essere riscattati in un catalogo che può includere fondi del portafoglio PSN e prodotti PlayStation Store selezionati.

I membri PlayStation Plus iscritti a PlayStation Stars guadagneranno automaticamente punti per gli acquisti effettuati su PlayStation Store, oltre a vedere l’introduzione di un nuovo tipo di premio chiamato “collezionabili digitali”, rappresentazioni di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi, oltre a dispositivi ispirati alla storia Sony (a quanto pare, non parliamo di NFT).

Come spiegato da Grace Chen – Vicepresidente, Network Advertising, Loyalty & Licensed Merchandise – il nuovo programma «ti regalerà un tuffo nel passato e ti entusiasmerà per il futuro del gaming con PlayStation, celebrando le epoche videoludiche che abbiamo creato insieme, tracciando nuovi percorsi da esplorare e riunendo i giocatori per eventi globali.»

«Questo è solo l’inizio di PlayStation Stars e il programma continuerà a evolversi nel corso del tempo. Al momento stiamo effettuando alcuni primi test del programma prima del lancio che avverrà in diverse fasi nel corso dell’anno, in base alla regione.»

Restando in tema, potrebbe essere quasi giunta alla fine l’attesa per le nuove scorte di PS5, dopo ormai quasi due anni dal lancio.

Ma non solo: Il PS Blog italiano avrebbe da poco anticipato l’arrivo di nuovi classici, tra cui lo storico primo capitolo di Dino Crisis.

Infine, sempre ieri Sony ha annunciato la lineup di PlayStation Plus per il mese di luglio, con in testa Stray, Final Fantasy VII Remake Intergrade e Marvel’s Avengers.