PlayStation Stars, alcuni premi esclusivi sarebbero disponibili solo su invito

Con il lancio ufficiale di PlayStation Stars nel mercato asiatico, il nuovo servizio di casa Sony sta venendo analizzato approfonditamente dai fan, che grazie a un datamine avrebbero scoperto una novità interessante e destinata a far discutere.

Ricordiamo infatti che si tratta di un programma fedeltà che consente di scambiare punti con diversi premi, che includono non solo oggetti virtuali collezionabili ma anche giochi e credito per il PSN (che potete acquistare anche su Amazon), ma alcuni di questi potrebbero non essere accessibili a tutti.

Sony aveva infatti promesso che non sarebbe stato necessario fare acquisti per accedere all’iniziativa, pur sottolineando che alcuni premi sarebbero stati esclusivi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus: stando però alle ultime indiscrezioni, potrebbero non essere gli unici bonus non disponibili per buona parte del pubblico.

Come riportato da GamesRadar+, un datamine dell’app PlayStation mobile avrebbe infatti svelato l’esistenza di una tier Diamond, i cui file specificano che sarebbe accessibile soltanto su invito ufficiale.

L’utente Reddit the_andshrew ha inoltre scoperto che accedendo a questa tier esclusiva è possibile ricevere anche il diorama virtuale «Bots Don’t Breathe»: potete visualizzare l’immagine e l’animazione ufficiale nel suo post.

Non è chiaro se alla fine questa tier sia però stata effettivamente implementata o, in caso affermativo, quali sarebbero i criteri per ricevere un invito da parte di Sony: attualmente nessuno ha infatti ottenuto l’accesso a questo livello esclusivo, la cui selezione potrebbe generare inevitabili polemiche.

Vedremo se PlayStation Stars deciderà o meno di premiare ulteriormente alcuni fan molto speciali e fortunati: nel frattempo, vi ricordiamo che il programma fedeltà sarà disponibile in Italia a partire dal 13 ottobre.

Non è la prima volta che uno dei premi del servizio ha generato polemiche: tra i vantaggi del livello 4 viene infatti offerta la priorità per il servizio assistenza, cosa che ha generato una rabbia decisamente comprensibile.

Se non avete ancora capito esattamente di cosa si tratta questo servizio e che cosa potrete fare con i premi, vi rimandiamo alla spiegazione ufficiale rilasciata dalla stessa Sony.