Ghost of Tsushima 2 avrà il multiplayer co-op? Gli indizi ci sono

Un nuovo elenco di lavoro sul sito web di Sucker Punch ha da poco rivelato che lo sviluppatore dell’acclamato Ghost of Tsushima (divenuto in breve tempo un successo di vendite inaspettato) è ufficialmente al lavoro su di un titolo multigiocatore, probabilmente da affiancare a un sequel delle avventure di Jin Sakai.

Al momento non si conoscono molti dettagli sul gioco o sul genere di esperienza che ci aspetta, sebbene sembra che il progetto sia di natura cooperativa. Ecco la descrizione ufficiale (via PSU):

Una delle armature bonus nascoste

I nostri talentuosi designer creano fantastiche esperienze di gruppo e sarai fondamentale per dare vita a quella creatività in uno spettacolare gioco multiplayer. Stiamo cercando l’intero pacchetto: qualcuno con le competenze necessarie utili a indagare, definire, implementare e distribuire funzionalità di rete che permetteranno un’esperienza di gioco cooperativa fluida e coinvolgente.

Improbabile che possa trattarsi di nuovi contenuti per Ghost of Tsushima: Legends – ossia la modalità multigiocatore del titolo open world uscito lo scorso anno – visto e considerato che non sono previste grandi novità all’orizzonte.

Molto più probabile invece che Sucker Punch stia lavorando a una modalità analoga per il sequel di Ghost of Tsushima, inclusa nel gioco già al momento del lancio, assieme all’offerta principale per giocatore singolo.

Momenti di riposo

Ricordiamo anche che PlayStation Studios ha da poco annunciato che l’avventura di Jin arriverà prossimamente anche sul grande schermo, grazie al film ufficiale di Ghost of Tsushima.

Infine, se vi va, recuperate anche la nostra recensione di Ghost of Tsushima, nella quale vi sveliamo tutti i dettagli del sorprendente giocod’avventura.

Ghost of Tsushima è disponibile dal 17 luglio 2020 in esclusiva assoluta su console PS4, ed è ovviamente giocabile in retrocompatibilità su PS5.