PlayStation si congratula con Xbox: “grande momento per essere gamer”

Nonostante la forte rivalità che lega da sempre PlayStation e Xbox per il mercato console, c’è sempre stato spazio per reciproci gesti di rispetto tra le due compagnie leader del mercato.

La conferenza E3 2021 di Microsoft e Bethesda ha infatti mostrato tantissimi giochi in arrivo per la next-gen, puntando fortemente sulla convenienza di Xbox Game Pass, con tantissimi titoli che saranno disponibili al day one.

All’E3 2021 è stato inoltre annunciato che sono già arrivati molti altri giochi sul servizio in abbonamento di Microsoft, oltre a tanti reveal trailer che hanno mostrato nel dettaglio i titoli più attesi.

Al momento la conferenza di Xbox e Bethesda è sicuramente quella che ha entusiasmato maggiormente i fan: potete rivedere tutti gli annunci ed i trailer nel nostro recap dedicato.

PlayStation ha fatto i complimenti a Xbox per l'E3 2021.

PlayStation ha deciso invece di saltare l’appuntamento, a parte una leggera comparsa durante la Summer Game Fest, ma questo non le ha impedito di fare i complimenti a Xbox per uno show ben fatto.

Come riportato da TheGamer, i massimi dirigenti di PlayStation hanno infatti voluto diffondere il loro apprezzamento nei confronti di quanto fatto da Microsoft e Bethesda con alcuni post sui social, dimostrando che alla fine la cosa che è più importante è che siamo tutti videogiocatori.

Hermen Hulst, il capo di PlayStation ci ha tenuto a fare le sue personali congratulazioni ai team di Microsoft per uno show ben fatto, sottolineando anche come sia «un grande momento per essere gamer».

Congrats to @XboxP3 and the whole team on a great showcase. Great time to be a gamer — Hermen Hulst (@hermenhulst) June 13, 2021

Anche Shuhei Yoshida si è unito alle congratulazioni, taggando anche alcuni membri chiave di Xbox e ribadendo come quello che si è visto domenica è stato un grande show.

Insomma, mentre alcuni fan sono impegnati a farsi console war da soli, le compagnie hanno dimostrato che ancora una volta nutrono profondo rispetto l’una per l’altra, a prescindere dalla sana e giusta competitività del settore.

In particolare, ha fatto discutere il caso di una software house che ha ricevuto pesanti insulti dopo l’annuncio di un loro gioco su Xbox Series X, ma i «fan» non sapevano che il titolo era già uscito anche su PlayStation.

Negli scorsi giorni Sony aveva già espresso la propria posizione riguardo la console war, che è stata nuovamente confermata in occasione della conferenza E3 2021 svolta da Microsoft e Bethesda.

Secondo le ultime indiscrezioni, i fan PlayStation non dovrebbero attendere molto per una conferenza ufficiale di Sony: tra due settimane potrebbe infatti arrivare un evento dedicato ad un’attesa esclusiva PS5.