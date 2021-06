“Fanboy PlayStation” insultano un gioco Xbox, ma è pure su PS4

Mike Rose, a capo del team di sviluppo di Descenders, ha testimoniato ancora una volta su Twitter la stupidità dei commenti di parte degli internauti “fanboy” nell’eterno dualismo tra PlayStation e Xbox.

Descenders è da lungo tempo su Xbox Game Pass, ma da poche ore si è guadagnato una versione specifica per Xbox Series X.

Il gioco ha tratto benefici impressionanti dalla permanenza sul servizio e non solo in termini di giocatori, ma proprio di copie vendute.

Tant’è vero che, ben prima della sua uscita su PS4 e Switch, è stato preso come caso simbolo dei benefici indotti dall’abbonamento di Microsoft.

Since we're launching Descenders on Series X today, I'm inevitably getting a bunch of PlayStation fanboys tweeting at me about how it's a shit game etc etc

The funniest thing is that Descenders is actually one of the best selling indie titles on PS4/PS5 from the last 12 months

— Mike Rose (@RaveofRavendale) June 8, 2021