PlayStation, evento in “due settimane” con un’attesa esclusiva PS5?

Sony potrebbe aver programmato un evento estivo PlayStation per rispondere ai colpi assestati dagli altri editori all’E3 2021.

La casa di God of War sarebbe in procinto di imbastire un appuntamento con un’attesissima esclusiva PS5, secondo gli ultimi rumor.

Il gioco in questione non proverrebbe però dai PlayStation Studios, che hanno appena sfornato Ratchet & Clank Rift Apart con Insomniac Games.

Sarebbe, al contrario, il nuovo capitolo di una longeva serie di giochi di ruolo provenienti dal Giappone, i cui capostipiti stanno venendo rimasterizzati proprio mentre parliamo.

Il titolo messo al centro di un nuovo evento estivo PlayStation sarebbe Final Fantasy XVI, in rampa di lancio per PS5.

Il JRPG, che dovrebbe avere un sistema di combattimento moderno e dinamico, era stato presentato lo scorso settembre e da allora non si è più visto.

Essendo stato dato per molto avanti coi lavori, il gioco potrebbe persino ricevere una data d’uscita per inizio 2022 in questa circostanza.

A rivelarlo è stato l’insider Navtra su Square Enix, che aveva anticipato nel tempo tutti i particolari riguardo a questo progetto.

«Ammesso che non sia cambiato niente, aspettate soltanto un altro paio di settimane», ha rivelato Navtra su ResetEra.

Il franchise è tornato da pochissimo a farsi vedere, ma con un inatteso spin-off che strizza l’occhio alle dinamiche dei soulslike.

L’insider aveva anticipato qualche tempo fa l’esistenza di un evento estivo in casa PlayStation, ma a suo dire in origine il piano sarebbe stato esibire il gameplay del seguito di God of War.

Ora che l’action adventure di Santa Monica Studio è stato rinviato ufficialmente al 2022, questi piani sarebbero cambiati.

Non sappiamo se questo evento sia destinato ad essere esclusivamente incentrato su Final Fantasy XVI, ma nel caso non lo fosse potremmo forse aspettarci una data d’uscita per Horizon Forbidden West.

L’action RPG di Guerrilla Games è stato al centro della scena all’ultimo State of Play, ma per il momento non sappiamo ancora quando arriverà.