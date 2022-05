PlayStation punta tutto su TV e cinema: ci sono altri 10 progetti (e oltre!)

PlayStation sta lavorando molto per far conoscere le proprie IP al di fuori della sfera videoludica, e ci sta lavorando molto più di quanto sembri.

La saga di Uncharted è stata l'ultima ad arrivare al cinema, un connubio che si lega bene con la natura action del videogioco.

E non sarà sicuramente l’unico, anche considerato l’impegno nella creazione dell’etichetta PlayStation Productions (la cui animazione nasconde un segreto!).

Giusto poche ore fa, tanto per fare un esempio, l’azienda ha confermato la produzione di serie TV dedicate a God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e addirittura Gran Turismo.

Ma non è finita qui, per niente.

Ai microfoni di The Hollywood Reporter, Tony Vinciquerra (CEO di Sony Pictures Entertainment) ha svelato l’impegno futuro dell’azienda nel campo delle produzioni multimediali.

Relativamente alle proprietà intellettuali di PlayStation, Vinciquerra ha svelato che ci sono tantissimi progetti già in sviluppo basati sui videogiochi.

Oltre a quelli citati sappiamo già che ci saranno degli show su Twisted Metal e Ghost of Tsushima, ed ovviamente The Last of Us prodotta da HBO.

Se non sono abbastanza, Vinciquerra ha svelato che ci sono oltre dieci progetti in sviluppo dedicati alle IP di PlayStation.

L’azienda nipponica ha seriamente intenzione di raccogliere l’eredità delle tante saghe che ha creato, con varie serie TV e film che vengono dichiarati come “in vari stati di sviluppo” al momento.

Il prossimo anno potrebbe essere quello buono per vedere finalmente The Last of Us con Pedro Pascal. Ci sono infatti delle buone notizie per la data di uscita.

Dopo l’annuncio di stamattina, intanto, i fan stanno già facendo il loro toto-attori per quanto riguarda il casting di Aloy, nello show dedicato ad Horizon Zero Dawn.

Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, invece, PlayStation Studios vuole espandere le sue IP, puntando a crearne molte altre di successo negli anni a venire.