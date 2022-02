L’intro animata di PlayStation Productions potrebbe nascondere una sorpresa

Diverso tempo fa Sony Interactive Entertainment ha annunciato la creazione di PlayStation Productions, uno studio di produzione che si occuperà di realizzare serie TV e film, basate ovviamente sulle principali IP della compagnia.

Con l’arrivo nelle sale del film di Uncharted, Sony ha mostrato al pubblico un video introduttivo che verrà inserito all’interno di tutte le prossime produzioni legate all’universo PlayStation, slegate dal mondo dei videogiochi.

Lo studio guidato da Asad Qizilbash e supervisionato dal chairman dei Worldwide Studios Shawn Layden con sede a Culver City presso Sony Pictures ha quindi intenzione di seguire il modello Marvel Studios, tanto che anche lo stile dell’intro ricorda moltissimo quello della Casa delle Idee.

In attesa che venga mostrato anche al pubblico italiano proprio con il primo film dedicato a Nathan Drake, il filmato è ora visionabile liberamente e potrebbe nascondere una sorpresa.

Nel breve filmato possiamo vedere alcuni dei principali protagonisti delle esclusive Sony: da Aloy a Nathan Drake passando per Kratos e Atreus e concludendo ovviamente con Joel ed Ellie.

Insomma, il video mostra gran parte dei personaggi che hanno segnato le ultime generazioni PlayStation. Ad ogni modo, possiamo notare un particolare dettaglio che lascia ben sperare.

Considerando che alcune delle IP mostrate a schermo hanno già avuto – o avranno a breve – la loro versione live action, cosa ne sarà delle altre?

Horizon, ad esempio, o anche God of War, al momento non hanno alcun progetto in cantiere con attori in carne e ossa, a differenza di Uncharted, Ghost of Tsushima e The Last of Us.

Persino Astro’s Playroom (con protagonista il simpatico Astro Bot) appare brevemente nel filmato: dobbiamo aspettarci una serie animata, magari in CGI, sul franchise?

Is that a new PlayStation Productions animation? See it on the big screen before the @UnchartedMovie action begins! pic.twitter.com/FB8kXyyMAy — PlayStation (@PlayStation) February 15, 2022

Se gli indizi si riveleranno esatti, è molto probabile che Sony stia già pensando a realizzare progetti legati al mondo dell’intrattenimento anche per quanto riguarda le altre IP mostrate nella clip (l’esempio dell’intro dei vari progetti legati al Marvel Cinematic Universe continua a essere il più adeguato).

Nell’attesa di saperne di più sui prossimi progetti targati PlayStation Studios, a questo indirizzo trovate tutte le informazioni relative alla serie TV di The Last of Us.

Ma non solo: a dicembre dello scorso anno Chad Stahelski è tornato a parlare del film di Ghost of Tsushima e rassicura i fan, il film sarà fatto come si deve e vuole che venga bene.

Infine, parlando di serie TV tratte dai videogiochi, avete letto la recensione della serie Netflix dedicata al bellissimo Cuphead?