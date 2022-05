Buone notizie per la data di uscita della serie TV di The Last of Us

La serie live action di The Last of Us è uno dei prodotti televisivi più attesi dei prossimi mesi, tanto che ora potrebbe esserci uno spiraglio di speranza circa la data di uscita.

Se la base dello show sarà ovviamente il capitolo originale (che potete acquistare su Amazon a prezzo notevole), il progetto targato HBO è stato purtroppo slittato al prossimo anno.

Quella che promette essere una trasposizione televisiva molto fedele al gioco – tanto che lo stesso Pedro Pascal, l’attore che interpreta Joel, ha parlato dell’esperienza sul set definendola stupefacente – potrebbe infatti avere inquadrato una finestra di lancio.

Quindi, dopo le recenti foto che ci hanno mostrato una delle scene emotivamente più cariche del gioco originale, è ora il momento di armarsi di calendario.

Stando a quanto rivelato dal regista Kantemir Bagalov, le riprese della serie sono ancora in corso, sebbene sembra essere confermato che Joel ed Ellie arriveranno sul piccolo schermo nei primi mesi del prossimo anno.

La serie TV di The Last of Us non dovrebbe quindi spingersi troppo in là nel 2023, a giudicare dalle parole di Balagov, regista dell’episodio pilota che, in un’intervista a Holod, ha confermato la notizia.

«Il videogioco di The Last of Us ha un posto speciale nel mio cuore, per questo motivo il progetto era molto importante per me» ha spiegato il cineasta.

«È stata la mia prima esperienza con una serie televisiva. Stiamo ancora girando, ma lo show dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno».

A questo punto, non resta che sperare che HBO riveli una data di uscita ufficiale, magari accompagnata dal primo e attesissimo teaser trailer della serie, che a quanto pare si sta facendo attendere più del previsto.

Restando in tema, vi ricordiamo che lo show accoglierà anche uno dei momenti più iconici ed emozionanti del gioco Naughty Dog.

Infine, se volete sapere tutto – ma proprio tutto – sulla serie TV di The Last of Us attualmente in lavorazione, recuperate prima di subito anche il nostro ricco recap.