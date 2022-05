God of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo diventano serie TV: è ufficiale!

Procede a larghi ritmi l’espansione delle IP PlayStation con adattamenti sul grande e il piccolo schermo: durante l’ultimo business briefing, Sony ha annunciato a sorpresa l’arrivo di serie TV dedicate a God of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo.

La notizia è stata svelata a sorpresa durante una sessione Q&A con gli investitori nell’ultimo business briefing: le avventure di Kratos (potete acquistare l’ultimo capitolo a meno di 10 euro su Amazon) e di Aloy stanno dunque per diventare degli adattamenti live action.

L’annuncio segue dunque il grande successo ottenuto dal film di Uncharted, che adesso ha deciso di spingere fortemente l’acceleratore su tantissimi nuovi progetti.

I fan avranno dunque tanti nuovi show da attendere insieme alla serie TV di The Last of Us, che potrebbe arrivare già a partire dai primi mesi del 2023.

Come riportato da Press Start Australia, Sony ha infatti confermato l’arrivo di una serie TV dedicata a God of War, che sarà realizzata da Amazon per Prime Video.

Horizon Zero Dawn diventerà invece uno show televisivo prodotto da Netflix: sembra dunque che Sony intenda distribuire le proprie IP a diversi produttori in base alle diverse necessità, considerando che anche lo show di The Last of Us sta venendo invece realizzato da HBO.

Per quanto riguarda invece la serie dedicata a Gran Turismo, al momento Sony non ha rivelato altri dettagli salvo il fatto che è in lavorazione: non sappiamo dunque chi deciderà di occuparsi del progetto.

La casa di PlayStation ha comunque confermato che sarebbero attualmente in lavorazione ben 10 progetti dedicati alle sue IP più famose: al momento non sappiamo però se si tratterà di nuove serie TV, lungometraggi o ulteriori adattamenti, ma vi terremo prontamente aggiornati non appena saranno svelati nuovi dettagli.

Sappiamo già però che una di queste sarà lo show televisivo di Twisted Metal, del quale si stanno occupando gli autori di Deadpool.

Ma non solo: ricordiamo che è attualmente in produzione il film di Ghost of Tsushima, che il regista ha promesso sarà «fatto come si deve».

Restiamo dunque in attesa di scoprire non solo ulteriori novità sugli show di God of War, Horizon e Gran Turismo, ma anche su tutti i nuovi adattamenti.