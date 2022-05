I fan di Horizon stanno scegliendo la loro Aloy per la serie Netflix

Durante la giornata di oggi, Sony ha annunciato a sorpresa l’arrivo diserie TV dedicate a God of War, Gran Turismo e Horizon Zero Dawn/Forbidden West.

Considerando il successo della nuova avventura di Aloy (che trovate su Amazon a prezzo molto basso), è normale che i fan della serie di Guerrilla in particolare abbiano drizzato le antenne.

La notizia è stata svelata durante la giornata di oggi durante una sessione Q&A con gli investitori nell’ultimo business briefing di Sony.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra che gli appassionati si siano già dati appuntamento per scegliere l’attrice ideale a vestire i panni di Aloy.

I fan di Horizon si sono infatti riversati su Twitter per condividere i loro pensieri su chi dovrebbe interpretare la protagonista di Horizon.

Una linea di pensiero comune sembra essere Rose Leslie, attrice resa nota al grande pubblico grazie alla serie de Il Trono di Spade (nella quale interpretava il personaggio di Ygritte).

È facile capire perché Leslie sia il volto perfetto per il ruolo di Aloy: il suo personaggio di Game of Thrones assomiglia molto a quello della saga Guerrilla, tanto che vanta persino una forte affinità con il tiro con l’arco.

Nope, Rose Leslie is perfect casting pic.twitter.com/7FRBB16Xk6 — @Dleec (@Dleec06) May 26, 2022

Come molti sottolineano, però, Leslie ha un’età media di circa 30 anni, ben diversa rispetto a quella di Aloy nei due giochi di Guerrilla.

Se Netflix dovesse optare per una protagonista più giovane, un’ottima alternativa potrebbe essere Erin Kellyman, come potete vedere dal post poco sotto.

La Kellyman è apparsa negli ultimi tempi in Solo A Star Wars Story, spin-off cinematografico della saga di Guerre Stellari, oltre che nella serie Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier.

Horizon Netflix show is in the works! Now cast Erin Kellyman as Aloy. Please and thank you. pic.twitter.com/14gwQSwn4Q — Joseph Moran BLM (@MrBadBit) May 26, 2022

I fan avranno dunque tanti nuovi show da aspettare a braccia aperte insieme alla serie TV di The Last of Us, che potrebbe arrivare già a partire dai primi mesi del 2023.

Ma non solo: al varco è atteso anche lo show televisivo di Twisted Metal, del quale si stanno occupando gli autori di Deadpool.