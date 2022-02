PlayStation Plus, un indizio potrebbe aver svelato i prossimi giochi gratis

I fan sono sempre più curiosi di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: in attesa dell’annuncio ufficiale di Sony, che dovrebbe arrivare già nella giornata di domani, la community ha iniziato a indagare per capire quali potranno essere le prossime novità.

Analizzando approfonditamente la line-up di giochi gratis regalati fino a questo momento su PlayStation Plus, molti fan hanno scoperto un parallelo molto interessante, che potrebbe aver già anticipato quali titoli verranno offerti nei prossimi mesi.

Per scoprire la line-up di marzo sarà necessario attendere ancora pochi istanti, ma molti appassionati sono convinti che saranno presenti giochi di grande livello, dato che secondo loro sarebbe stato anticipato da un febbraio «deludente».

In attesa dell’annuncio ufficiale, uno dei nuovi giochi gratis potrebbe essere già stato svelato e sarebbe clamoroso, dato che si tratta di un apprezzato titolo uscito solo pochi giorni fa.

Come riportato da Game Rant, l’utente Reddit kabirsingh84 ha proposto un’interessante analisi relativa alla PlayStation Plus Collection, la raccolta di giochi gratis a cui è possibile accedere se si è in possesso di un’iscrizione attiva su PS5.

Dei 20 titoli proposti all’interno della raccolta, ben 12 giochi sono già stati proposti su PlayStation Plus come parte delle line-up mensili, ma ci sarebbero ancora assenze importanti:

Come potete vedere nell’immagine comparativa riproposta qui sopra, gli 8 giochi della PlayStation Plus Collection che non sono ancora stati resi disponibili mensilmente anche per i giocatori su PS4 sono i seguenti:

Fallout 4

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

God of War

The Last Guardian

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Final Fantasy XV

Battlefield 1

Tra i nomi di maggior spicco rientra sicuramente God of War, che potrebbe essere una scelta «ovvia» per i prossimi mesi di PS Plus, come modo di preparare gli utenti all’imminente arrivo del sequel Ragnarok.

Ma si possono affrontare ragionamenti simili anche per tanti altri giochi presenti in lista: per esempio, Final Fantasy XV potrebbe essere regalato in preparazione del sedicesimo capitolo, così come Battlefield 1 e Persona 5 potrebbero essere in arrivo dopo aver già incluso lo spin-off Strikers e UFC 4.

L’ultimo gioco della PlayStation Plus Collection a essere stato offerto in regalo è stato Mortal Kombat 11, reso disponibile a ottobre 2021, mentre ad aprile dello stesso anno era già stato offerto Days Gone.

Ovviamente al momento non sappiamo se e quando i nuovi titoli saranno distribuiti, ma in considerazione che sono titoli legati all’omonimo abbonamento la loro eventuale inclusione appare certamente molto probabile. Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Ricordiamo che il servizio di Sony è sempre più popolare: proprio nelle ultime ore ha raggiunto un traguardo decisamente importante.

Il successo è legato soprattutto alla costante inclusione di giochi gratis: in attesa di scoprire quali saranno i prossimi, vi ricordiamo che avete tempo fino alla fine del mese per riscattare 3 nuovi regali.