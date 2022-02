PlayStation Plus, giochi gratis a parte, ha raggiunto un traguardo notevole

Durante la giornata di ieri, 1 febbraio, PlayStation Plus ha reso disponibili i nuovi giochi gratis di febbraio, dando così il via al secondo mese del 2022 in casa PlayStation.

I giocatori in possesso di un’iscrizione attiva a PS Plus possono da ora riscattare e scaricare gli ultimi giochi messi a loro disposizione gratuitamente, senza alcun costo aggiuntivo.

La selezione di febbraio è infatti davvero molto interessante, tra EA Sports UFC 4, Planet Coaster Edizione Console e altri ancora.

E se i giochi di gennaio non sono quindi più disponibili, Sony ha ora deciso di divulgare ora anche alcuni numeri piuttosto interessanti circa i traguardi raggiunti dal servizio.

Come riportato anche da PSU, il conteggio degli abbonamenti a PlayStation Plus ha infatti raggiunto i 48 milioni di iscritti in tutto il mondo, coi dati aggiornati al 31 dicembre 2021.

Il totale è in aumento di 0,6 milioni rispetto al precedente traguardo segnalato lo scorso anno: come reso noto da Daniel Ahmad, a inizio 2021 erano 47,4 milioni i membri attivi di PS Plus, i quali rappresentavano un aumento di 8,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020.

Vero anche che, ad agosto 2021, dai rapporti finanziari diffusi da Sony era emerso che PlayStation Plus aveva perso un milione di iscritti tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, un dato che a quanto pare ora è destinato a migliorare sensibilmente.

Resta ora da vedere entro quanto tempo il numero di abbonati al servizio riuscirà a toccare la fatidica cifra dei 50 milioni, cosa che potrebbe accadere senza troppi problemi entro la fine del 2022.

La notizia dei 48 milioni di iscritti al servizio PS Plus arriva dopo l’annuncio che PS5 continuerà probabilmente a essere introvabile per molto tempo ancora.

Parlando invece ancora di PS Plus, alcuni utenti avranno la possibilità di riscattare un gioco gratis aggiuntivo, anche se – sfortunatamente – la promozione non è però valida per l’Italia.

Infine, le nuove offerte di PlayStation Store sono dedicate ai giochi più premiati da pubblico e critica (e sono davvero molto interessanti).