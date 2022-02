PlayStation Plus, un “errore” avrebbe svelato il prossimo gioco gratis

A febbraio, i possessori di PlayStation Plus possono godere di svariati giochi gratis, ad appannaggio di tutti gli abbonati al servizio.

I giocatori in possesso di un’iscrizione attiva a PS Plus possono infatti riscattare e scaricare gli ultimi giochi messi a loro disposizione gratuitamente e senza alcun costo aggiuntivo.

La selezione di febbraio è infatti davvero molto interessante, tra EA Sports UFC 4, Planet Coaster Edizione Console e altri ancora.

Senza contare che le sorprese non sono mancate neanche a San Valentino, la festa degli innamorati, con alcune chicche davvero niente male. Ora, però, una svista potrebbe aver rivelato con un certo anticipo il prossimo big in arrivo.

Come riportato da GamesRadar+, se si possiede Sifu e si accede al proprio account PlayStation tramite un browser, un piccolo simbolo PS Plus appare accanto al gioco nella Libreria Giochi.

Questo “errore” (se così possiamo definirlo) vale sia per la versione PS4 che per quella PS5 del gioco, ed è lo stesso simbolo che potete trovare accanto a giochi di fatto inclusi con PS Plus, come ad esempio Dirt 5.

La cosa appare comunque alquanto strana, visto che Sifu è uscito da poco più di due settimane, ricevendo una buona risposta critica e commerciale.

È infatti piuttosto raro che un’uscita così recente trovi già il suo spazio nel servizio PS Plus, specie perché nella maggior parte dei casi c’è da attendere diverse settimane. Vi terremo aggiornati.

Parlando ancora di PS Plus, ricordiamo che alcuni utenti avranno la possibilità di riscattare un gioco gratis aggiuntivo, anche se – sfortunatamente – la promozione non è valida per il nostro paese.

Ricordiamo anche che Sifu si è da poco aggiornato con update piccolo ma di tutto rispetto, in attesa delle novità più grandi in arrivo nelle prossime settimane.

Il nostro sempre tenace Domenico Musicò ha infine recensito il gioco sulle nostre pagine, premiando il lavoro svolto da Sloclap.