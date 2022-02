PlayStation Plus vi ha deluso? Potrebbero esserci grande novità in arrivo

Secondo molti fan abbonati, l’attuale mese di PlayStation Plus non sarebbe stato all’altezza delle aspettative: i giochi gratis che sono disponibili per il download sarebbero infatti risultati molto deludenti.

Il servizio PlayStation Plus non avrebbe attualmente proposto giochi che riescano a spingere nuovi utenti ad abbonarsi o a mantenere attivo il servizio, causando non poche discussioni in rete.

Ricordiamo infatti che i titoli gratuiti di PS Plus, disponibili adesso, includono infatti Planet Coaster per PS5, UFC 4 e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina, lo spin-off di Borderlands: stando a molteplici commenti degli appassionati, la line-up non avrebbe riscontrato molto consenso.

Il rischio concreto è che l’attuale selezione possa anche solo in minima parte disfare gli ottimi risultati conseguiti durante lo scorso anno, considerando anche che non si tratta della prima volta che l’abbonamento viene circondato da polemiche.

I fan hanno però notato un pattern molto interessante che, se venisse confermato anche quest’anno, potrebbe portare a grandi novità per la selezione del prossimo mese.

Come riepilogato anche da Game Rant, anche il mese di febbraio 2021 non era risultato tra i più popolari del servizio, seppur la selezione fosse innegabilmente di maggior attrattiva: ricordiamo infatti che lo scorso anno vennero inclusi Concrete Genie, Destruction AllStars e Control Ultimate Edition.

Con l’unica eccezione di Control, nemmeno quel mese riuscì comprensibilmente a riscuotere un grande successo, ma le cose cambiarono vertiginosamente a marzo 2021: ricordiamo infatti che su PlayStation Plus venne incluso Final Fantasy VII Remake insieme a Remnant From The Ashes e Maquette.

Ma non solo: Sony continuò a distribuire gratuitamente Destruction AllStars e inaugurò l’iniziativa Play At Home, con la quale venne regalato gratis a tutti gli utenti Ratchet & Clank.

Una situazione simile si verificò anche a giugno 2020: dopo un maggio estremamente deludente vennero infatti inclusi Star Wars Battlefront II e Call of Duty WWII, due sparatutto di grandissima attrattiva.

Insomma, dato che febbraio 2022 fino ad ora si sarebbe rivelato un mese inadatto alle aspettative di molti fan, la community è convinta che a marzo 2022 la selezione dovrebbe essere di maggior spessore. Non ci resta dunque che aspettare e scoprire se Sony riuscirà effettivamente ad accontentare tutti i suoi fan.

Una mossa a sorpresa per risollevare la situazione potrebbe essere la conferma ufficiale di Spartacus, il «Game Pass» di Sony: proprio il reveal dei giochi gratis di febbraio avrebbe suggerito il suo imminente arrivo.