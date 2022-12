PlayStation Plus, ultimo giorno disponibile per riscattare i giochi gratis di novembre

Dalla giornata di domani, martedì 6 dicembre, saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di dicembre: significa che restano ormai pochissime ore a disposizione per poter riscattare gli ultimi omaggi dello scorso mese.

Come ormai i fan avranno imparato a memorizzare, i giochi gratis riscattabili cambiano infatti solo durante il primo martedì del mese: significa che tutti gli utenti abbonati (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) possono ancora riscattare 3 titoli gratuiti, scaricabili anche dopo la rimozione.

I nuovi giochi gratis del mese saranno ufficialmente disponibili a partire dalle ore 12.00 di domani, dunque avete ancora circa 24 ore di tempo per poter riscattare gli omaggi di novembre, particolarmente interessanti.

Ricordiamo infatti che i giochi offerti per lo scorso mese sono Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies, disponibili gratuitamente anche nelle rispettive versioni per PS5.

Potete assicurarvi questi grandi giochi nella vostra collezione semplicemente dirigendovi ai link che vi proporremo di seguito, effettuando il login e aggiungendoli alla vostra raccolta:

In alternativa, potrete eseguire la stessa operazione direttamente dalle vostre console, accedendo all’apposita pagina dedicata a PlayStation Plus: una volta aggiunti alla vostra raccolta, potrete scaricarli tutte le volte che vorrete e senza alcun limite di tempo, a patto di essere ancora abbonati al servizio.

Se non avete già approfittato dell’offerta, non possiamo che raccomandarvi di farlo prima che sia troppo tardi: tra poche ore non sarà più possibile aggiungerli alla vostra collezione, anche se eravate già abbonati durante la promozione.

Restiamo invece ancora in attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis offerti su PS Plus Premium ed Extra: nel frattempo, lo store potrebbe aver già svelato quale sarà il prossimo classico in arrivo a dicembre.

Tra i tanti vantaggi offerti da Premium c’è anche la possibilità di provare alcune demo esclusive: dopo aver già proposto la prima ora di un’esclusiva PS5, negli scorsi istanti sono state aggiunti altre due grandi produzioni in prova.