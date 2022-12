PlayStation Plus Premium, disponibili da ora due nuovi giochi gratis in prova

Il catalogo di PlayStation Plus Premium si è aggiornato nelle scorse ore aggiungendo altre due prove gratis per tutti gli utenti abbonati, offrendo dunque nuove demo esclusive con cui provare nuovi titoli davvero interessanti.

Già nelle scorse giornate vi avevamo segnalato come il piano più elevato del servizio in abbonamento (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) avesse aggiunto la prima ora di una nuova esclusiva PS5, ma a quanto pare non era l’unica sorpresa che Sony intendeva riservare ai propri utenti.

Dopo aver già avuto la possibilità di scaricare e provare gratuitamente la prima ora dell’esclusiva Ghostwire Tokyo, adesso per gli utenti è arrivato il momento di poter provare altre due nuovi grandi produzioni, sempre per la prima ora di gioco.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, anche LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e Sniper Elite 5 sono stati infatti aggiunti tra le nuove prove di PS Plus Premium.

Nel caso dell’adattamento a mattoncini di Guerre Stellari, si tratta di una curiosa coincidenza: LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sarà infatti uno dei nuovi giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass a partire da domani. Purtroppo, i fan delle console di casa Sony dovranno invece accontentarsi della prima ora di gioco, in attesa che possa magari essere incluso in futuro anche come parte del catalogo Extra.

In entrambi i casi, si tratta comunque di due prodotti che hanno avuto un ottimo successo, anche se il loro pubblico potrebbe rivelarsi molto diverso: grazie a PlayStation Plus Premium potrete provare la prima ora dei giochi completi, senza alcun ulteriore limite.

Se siete iscritti al servizio in abbonamento, potete iniziare la vostra prova da adesso: non dovrete fare altro che scaricare i titoli attraverso le rispettive pagine ufficiali, che vi riporteremo di seguito.

In alternativa, potrete eseguire questa operazione direttamente dallo store su console, semplicemente cercando manualmente i giochi e scaricando le rispettive prove gratuite sulle vostre PlayStation.

Restando in tema di novità su PS Plus Premium, vi ricordiamo che il servizio in abbonamento vi offre anche la possibilità di provare tanti giochi gratis classici, alcuni dei quali si sono aggiornati con una delle novità più attese. Non sappiamo ancora quali saranno le prossime aggiunte previste a dicembre, ma una di queste potrebbe essere già stata svelata in anticipo.