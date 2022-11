PlayStation Plus Premium vi offre una nuova esclusiva PS5 gratis in prova, da ora

Sony ha appena annunciato una nuova gradita sorpresa per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium, la tier più elevata per il celebre servizio in abbonamento: da questo momento sarà infatti possibile scaricare un nuovo gioco gratis in prova.

I giocatori potranno infatti scaricare una nuova prova gratuita dedicata a Ghostwire Tokyo, l’esclusiva PS5 di Shinji Mikami e realizzata da Tango Gameworks e Bethesda (la trovate su Amazon): il download è già disponibile da adesso per le console next-gen.

Sarete in grado di vivere questa avventura sovrannaturale provando la prima ora di gioco, senza alcun costo aggiuntivo: l’esclusiva temporale PS5 si aggiunge dunque ufficialmente a una lunga serie di prove gratuite già offerte in esclusiva su Premium.

Potete procedere al download direttamente dalla relativa pagina ufficiale dallo store di PS5 o, in alternativa, direttamente al seguente indirizzo, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto a PlayStation Plus Premium.

Vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo è un’avventura dinamica ambientata in una Tokyo spettrale, invase da forze pericolose e che non appartengono a questo mondo: potrete utilizzare tutti i vostri poteri elementali e abilità sovrannaturali e godervi una città ricostruita nei minimi dettagli.

Visit Ghostwire Tokyo's creepy, abandoned Shibuya with a PlayStation Plus Game Trial, available with Premium membership. Learn more: https://t.co/hLVtTAaD7n pic.twitter.com/M09TZ5weDM — PlayStation (@PlayStation) November 29, 2022

Grazie alla nuova prova gratuita offerta da Premium, sarete in grado di esplorare tutta l’opera per la prima ora di tempo che vi sarà concessa, senza alcun ulteriore limite aggiuntivo.

Inoltre, se sceglierete di acquistare in futuro la versione completa, sarete in grado di proseguire la vostra avventura da dove l’avrete interrotta, mantenendo tutti i progressi svolti fino a quel momento.

Un’occasione dunque imperdibile per poter provare una delle esclusive PS5 più affascinanti rilasciate quest’anno, e che nelle prossime settimane potrebbe anche sbarcare sulle console rivali di casa Microsoft: ricordiamo infatti che proprio pochi giorni fa è emerso un indizio molto importante in tal senso.

Se siete curiosi di scoprire più dettagli su questa affascinante produzione, vi segnaliamo la nostra lunga intervista esclusiva con i creativi di Tango Gameworks, che ci hanno spiegato non solo cosa ha ispirato la creazione di Ghostwire Tokyo ma anche cosa ci potremo aspettare dai loro prossimi progetti.

Restando invece in tema con il servizio in abbonamento, siamo ancora in attesa che l’arrivi l’annuncio ufficiale sui prossimi giochi gratis Essential, anche se in realtà la lista completa potrebbe essere già stata svelata in anticipo.