PlayStation Plus Premium avrebbe già svelato in anticipo il nuovo gioco gratis in arrivo

Sembra che Sony possa essersi lasciata scappare, ancora una volta, un’anticipazione importante sul catalogo di PlayStation Plus: un grande classico sarebbe infatti in arrivo gratis su Premium, che verrebbe proposto in versione PSP.

Una pagina comparsa improvvisamente su PlayStation Store ha infatti segnalato l’imminente arrivo di Star Wars Battlefront II sul servizio in abbonamento. E ovviamente non stiamo parlando della più recente produzione di Electronic Arts e DICE (che trovate su Amazon), ma del capitolo originariamente uscito nel 2005.

Come riportato da VGC, la pagina in questione deve essere stata pubblicata in anticipo per errore dallo store di casa PlayStation, dato che dopo pochi istanti l’inserzione è stata rimossa ed è diventata inaccessibile: un errore che ci ricorda molto il “caso” di un celebre racing, anch’esso svelato in arrivo sul servizio in abbonamento ma su cui Sony ha fatto dietrofront per ben due volte.

Tuttavia, Gematsu ha ricondiviso la descrizione ufficiale di Star Wars Battlefront II, che conferma come la versione proposta non sarebbe quella PS2, ma l’edizione PSP appositamente riadattata per gli standard di PS4 e PS5.

Si tratta infatti di un’edizione migliorata che include, tra le diverse opzioni, filtri video personalizzati, salvataggi rapidi, rewind e up-rendering, anche se l’inserzione comunque chiarisce che continua a trattarsi dell’edizione PSP e che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Il tempismo per la pubblicazione della pagina, insieme alla sua successiva rimozione, sembrano dunque suggerirci che Star Wars Battlefront II sia in arrivo come uno dei giochi gratis classici dedicati esclusivamente a PlayStation Plus Premium.

In attesa di ulteriori commenti o reveal ufficiali, non possiamo però fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno conferme o liste definitive con tutti i giochi gratis in arrivo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile un’esclusiva PS5 gratis in prova su PS Plus Premium, ma è stato anche confermato che ci sarà un altro gioco in uscita dal catalogo il 20 dicembre, oltre al già noto Assassin’s Creed Valhalla.

Ovviamente non possono mancare le novità anche per gli utenti iscritti a Essential: Sony ha già svelato i prossimi giochi gratis riscattabili sul servizio in abbonamento, e c’è una grandissima saga.